Чрезмерное вмешательство – "Схемы" отреагировали на доступ ГБР к данным редакции
Редакция программы "Схемы" считает чрезмерным объем данных журналистов, затребованных Государственным бюро расследований, разрешение на доступ к которым дал Печерский районный суд Киева.
Об этом говорится в официальной позиции журналистов, озвученной 23 октября.
"Поскольку ведомство расследует возможное превышение полномочий экс-президентом Петром Порошенко, непонятно, как в официальном установлении этого факта могут помочь учеты рабочего времени журналистов, операторов и водителей программы, их зарплаты и внутренняя коммуникация", – идет речь в заявлении редакции.
Журналисты также отмечают, что "такой придирчивый интерес силовиков к процессу подготовки материала, включая истребование внутренней редакционной коммуникации, и дальнейшая угроза обыска, несет в себе потенциальные риски раскрытия источников информации".
Так, в постановлении прямо указано, что в случае отказа редакции добровольно выполнить решение и предоставить следствию все эти данные – суд по ходатайству следователя вправе вынести решение о разрешении на проведение обысков на Радио Свобода.
"Понятно, что выполнить в полном объеме решение невозможно – например, редакция не будет предоставлять переписки журналистов и данные о редакционном процессе подготовки программы расследований. Поэтому нельзя исключать, что правоохранители намеренно придумали основания для получения права на проведение обысков", – говорится в заявлении редакции.
Кроме того, журналисты выражают обеспокоенность непредсказуемостью поведения следователей ГБР. Ведь в рамках официального расследования "Схемы" уже шли на контакт с ними.
Так, в августе ГБР обратились в редакцию с просьбой предоставить официальные запросы, которые журналисты отправляли в ходе расследования, и ответы на них. Редакция предоставила запрашиваемые документы.
"Поэтому непонятно, зачем для дальнейшего сотрудничества следователем понадобилось применять инструмент принуждения, под угрозой обысков", – удивляется редакция.
В то же время, в постановлении Печерского районного суда указано, что оно не подлежит обжалованию. Таким образом, суд не оставил журналистам возможности требовать пересмотра решения.
Отмечается, что в настоящее время в редакции продолжаются консультации с адвокатами о том, какие существуют законные юридические инструменты защиты от такого чрезмерного вмешательства в работу журналистов.
В то же время "Схемы" отмечают, что не видят возможным предоставлять следствию внутреннюю редакционную информацию, которая, очевидно, не имеет отношения к существу уголовного дела, и несет риски раскрытия журналистских источников.
"Это касается уголовных производств в отношении представителей как предыдущей власти, так и нынешней, независимо от политической принадлежности фигуранта", - говорится в заявлении.
Напомним:
- 23 октября стало известно, что Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito"- о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованное в январе 2018 года.
- 6 августа в ГБР сообщили, что расследуют возможные факты организации незаконной переправки через украинскую государственную границу бывшего президента Украины. Досудебное расследование проводится по статьям "служебный подлог", "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", "использование заведомо поддельного документа".
- Имени бывшего президента в сообщении не указано, однако "Радио Свобода" стало известно, что речь идет о Петре Порошенко. Дело касается его отдыха на Мальдивах в январе 2018 года, о котором писали журналисты программы "Схемы" в своем расследовании "Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко".
- Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых, который длился с 1 по 8 января вместе с перелетом вообще стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляло более 14 млн гривен.
- Журналисты программы предположили, что президент Петр Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.
- В то же время Порошенко отмечал, что границу он пересекал под своей фамилией, "по своему паспорту, с соответствующей регистрацией в пограничников".
- На Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты, но отказались уточнять сумму.
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