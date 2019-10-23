Чрезмерное вмешательство – "Схемы" отреагировали на доступ ГБР к данным редакции

Редакция программы "Схемы" считает чрезмерным объем данных журналистов, затребованных Государственным бюро расследований, разрешение на доступ к которым дал Печерский районный суд Киева.

Об этом говорится в официальной позиции журналистов, озвученной 23 октября.

"Поскольку ведомство расследует возможное превышение полномочий экс-президентом Петром Порошенко, непонятно, как в официальном установлении этого факта могут помочь учеты рабочего времени журналистов, операторов и водителей программы, их зарплаты и внутренняя коммуникация", – идет речь в заявлении редакции.

Журналисты также отмечают, что "такой придирчивый интерес силовиков к процессу подготовки материала, включая истребование внутренней редакционной коммуникации, и дальнейшая угроза обыска, несет в себе потенциальные риски раскрытия источников информации".

Так, в постановлении прямо указано, что в случае отказа редакции добровольно выполнить решение и предоставить следствию все эти данные – суд по ходатайству следователя вправе вынести решение о разрешении на проведение обысков на Радио Свобода.

"Понятно, что выполнить в полном объеме решение невозможно – например, редакция не будет предоставлять переписки журналистов и данные о редакционном процессе подготовки программы расследований. Поэтому нельзя исключать, что правоохранители намеренно придумали основания для получения права на проведение обысков", – говорится в заявлении редакции.

Кроме того, журналисты выражают обеспокоенность непредсказуемостью поведения следователей ГБР. Ведь в рамках официального расследования "Схемы" уже шли на контакт с ними.

Так, в августе ГБР обратились в редакцию с просьбой предоставить официальные запросы, которые журналисты отправляли в ходе расследования, и ответы на них. Редакция предоставила запрашиваемые документы.

"Поэтому непонятно, зачем для дальнейшего сотрудничества следователем понадобилось применять инструмент принуждения, под угрозой обысков", – удивляется редакция.

В то же время, в постановлении Печерского районного суда указано, что оно не подлежит обжалованию. Таким образом, суд не оставил журналистам возможности требовать пересмотра решения.

Отмечается, что в настоящее время в редакции продолжаются консультации с адвокатами о том, какие существуют законные юридические инструменты защиты от такого чрезмерного вмешательства в работу журналистов.

В то же время "Схемы" отмечают, что не видят возможным предоставлять следствию внутреннюю редакционную информацию, которая, очевидно, не имеет отношения к существу уголовного дела, и несет риски раскрытия журналистских источников.

"Это касается уголовных производств в отношении представителей как предыдущей власти, так и нынешней, независимо от политической принадлежности фигуранта", - говорится в заявлении.

Напомним: