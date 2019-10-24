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Южаніна сумнівається, що був підкуп "слуг", але "диму без вогню не буває"

Четвер, 24 жовтня 2019, 14:57

Депутатка з фракції "Європейська солідарність" та членкиня парламентського фінансового комітету Ніна Южаніна сумнівається, що депутат Антон Яценко підкупив членів цього комітету, але не відкидає ймовірності його іншого впливу на депутатів.

Про це вона заявила у коментарі проєктові Радіо Свобода "Ньюзрум".

"Не хочу в цій частині нічого коментувати, тому що мені здається що цього (пропозиції грошей – ред.) точно не могло відбутися. Але диму без вогню, напевно, не буває: не в частині грошей, а в іншій частині", – сказала Южаніна.

Вона повідомила, що не розуміє, чому історія з голосуванням комітету за законопроєкт 2047-Д (сама Южаніна голосувала проти нього – ред.) вийшла за його межі та спровокувала корупційний скандал.

"Здається, це було зроблено кимось не думаючи, або щоб нашкодити комусь із колег. Не знаю, які були мотиви, але це точно нездорова людина. Мені здається, що це все проблема породжена якоюсь особою, яка цинічно зробила наклеп на своїх колег. Не хочу заступатися ні за кого, але якщо когось звинуватили, не бачачи і не знаючи точно, ну це взагалі некоректно", – вважає Южаніна.

Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка

"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф

Передісторія:

  • 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості. Ніна Южаніна також його не підтримала.
  • Суть схеми полягає в діяльності електронних майданчиків, які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники не здійснюють оціночної діяльності, вони просто пересилають дані. І за кожну таку операцію отримують по 500 – 1 800 гривень.
  • У Раді зареєстрували законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати цю "схему", але "слуги народу" подали і альтернативний законопроєкт №2047-1, який дозволяє укріпити діяльність майданчиків-посередників.
  • Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.
  • У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуЯценко
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