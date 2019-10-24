Южаніна сумнівається, що був підкуп "слуг", але "диму без вогню не буває"

Депутатка з фракції "Європейська солідарність" та членкиня парламентського фінансового комітету Ніна Южаніна сумнівається, що депутат Антон Яценко підкупив членів цього комітету, але не відкидає ймовірності його іншого впливу на депутатів.

Про це вона заявила у коментарі проєктові Радіо Свобода "Ньюзрум".

"Не хочу в цій частині нічого коментувати, тому що мені здається що цього (пропозиції грошей – ред.) точно не могло відбутися. Але диму без вогню, напевно, не буває: не в частині грошей, а в іншій частині", – сказала Южаніна.

Вона повідомила, що не розуміє, чому історія з голосуванням комітету за законопроєкт 2047-Д (сама Южаніна голосувала проти нього – ред.) вийшла за його межі та спровокувала корупційний скандал.

"Здається, це було зроблено кимось не думаючи, або щоб нашкодити комусь із колег. Не знаю, які були мотиви, але це точно нездорова людина. Мені здається, що це все проблема породжена якоюсь особою, яка цинічно зробила наклеп на своїх колег. Не хочу заступатися ні за кого, але якщо когось звинуватили, не бачачи і не знаючи точно, ну це взагалі некоректно", – вважає Южаніна.

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