Южанина сомневается, что был подкуп "слуг", но "дыма без огня не бывает"

Депутат из фракции "Европейская солидарность" и член парламентского финансового комитета Нина Южанина сомневается, что депутат Антон Яценко подкупил членов этого комитета, но не исключает вероятности его иного воздействия на депутатов.

Об этом она заявила в комментарии проект Радио Свобода "Ньюзрум".

"Не хочу в этой части ничего комментировать, потому что мне кажется что этого (предложения денег - ред.) точно не могло произойти. Но дыма без огня, наверное, не бывает: не в части денег, а в другой части", - сказала Южанина.

Она сообщила, что не понимает, почему история с голосованием комитета по законопроекту 2047-д (сама Южанина голосовала против него - ред.) вышла за его пределы и спровоцировала коррупционный скандал.

"Кажется, это было сделано кем-то не думая, или чтобы навредить кому-то из коллег. Не знаю, какие были мотивы, но это точно нездоровый человек. Мне кажется, что это всего проблема порождена какой-то особой, которая цинично клевещет на своих коллег. Не хочу заступаться ни за кого, но если кого-то обвинили, не видя и не зная точно, ну это вообще некорректно", - считает Южанина.

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