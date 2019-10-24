Южанина сомневается, что был подкуп "слуг", но "дыма без огня не бывает"
Депутат из фракции "Европейская солидарность" и член парламентского финансового комитета Нина Южанина сомневается, что депутат Антон Яценко подкупил членов этого комитета, но не исключает вероятности его иного воздействия на депутатов.
Об этом она заявила в комментарии проект Радио Свобода "Ньюзрум".
"Не хочу в этой части ничего комментировать, потому что мне кажется что этого (предложения денег - ред.) точно не могло произойти. Но дыма без огня, наверное, не бывает: не в части денег, а в другой части", - сказала Южанина.
Она сообщила, что не понимает, почему история с голосованием комитета по законопроекту 2047-д (сама Южанина голосовала против него - ред.) вышла за его пределы и спровоцировала коррупционный скандал.
"Кажется, это было сделано кем-то не думая, или чтобы навредить кому-то из коллег. Не знаю, какие были мотивы, но это точно нездоровый человек. Мне кажется, что это всего проблема порождена какой-то особой, которая цинично клевещет на своих коллег. Не хочу заступаться ни за кого, но если кого-то обвинили, не видя и не зная точно, ну это вообще некорректно", - считает Южанина.
Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко
"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф
Предыстория:
- 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. Нина Южанина также его не поддержала.
- Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 год нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные. И за каждую такую операцию получают 500 – 1800 гривен.
- В Раде зарегистрировали законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но вместе с тем "слуги народа" подали альтернативный законопроект №2047-1, позволяющий укрепить деятельность площадок-посредников.
- Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Депутат Александр Качура, один из главных инициаторов законопроекта №2047-1, сам выразил желание пройти "детектор лжи". И даже якобы уже прошел.
- Также отчитался о прохождении проверки на полиграфе и нардеп Дубинский. Он отвечал на вопросы эксперта в прямом эфире, хотя полиграфологи говорят, что такое исследование не совсем эффективно.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
- В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.