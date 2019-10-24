Арахамія підозрює, що "слуги народу" брали гроші за певні рішення
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що підозрює деявих членів фракції "Слуга народу" у тому, що вони могли брати хабарі за рішення на користь деяких олігархів і чиновників.
Джерело: онлайн-дослідження Арахамії на детекторі брехні 24 жовтня
Поліграфолог: "Чи обґрунтовано ви підозрюєте когось із своєї фракції в отримані грошей за голосування на користь зацікавлених осіб, олігархів, силовиків чи чиновників Кабміну?"
Арахамія: "Так. Більше того, я сьогодні був разом із людиною, одним із свідків, у правоохоронних органах. Будемо розслідувати".
Деталі: За словами Арахамії, він грунтується на покази нардепа, який був свідком пропозиції неправомірної вигоди у Верховній Раді.
Арахамія 24 жовтня мав привести свідка пропозиції хабара у ВР на телевізійну програму в ефірі "1+1", однак у четвер заявив, що правоохоронці заборонили йому це робити. Він не уточнив, які саме правоохоронці не пустили нардепа на ТБ.
Наразі нардепи "Слуги народу" проходять поліграф за бажанням і за власний кошт, однак "слуги" мають пройти ще один детектор брехні.
Готові провести дослідження з нардепами поліграфологи НАБУ, СБУ і МВС.
За словами глави фракції, він заплатив за опитування на детекторі брехні 2 тисячі гривень власних коштів.
Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф
Передісторія:
- У середу і четвер кілька "слуг народу" за своєю ініціативою пройшли перевірку на поліграфі щодо підкупів у фінансовому комітеті Ради.
- 11 депутатів, які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Після опублікування інформації у ЗМІ САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.
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