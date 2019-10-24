Шоу не буде: Арахамія каже, що свідка хабарів не пускають на ТБ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що свідок у справі щодо хабарів нардепам, який мав розповісти про це на телебаченні, не прийде на ефір через заборону правоохоронців.

Джерело: брифінг Арахамії перед проходженням детектора брехні 24 жовтня

Пряма мова: "На жаль, свідка не буде сьогодні в студії, тому що йому заборонили правоохоронні органи. Кажуть, що є дві загрози.

Перше – це витік даних, які можуть слідчий процес якось порушити.

По-друге, враховуючи кількість грошей в цій всій схемі – дуже багато, десь 20 мільйонів доларів на рік протягом останніх 5 років, десь хтось заробив десь 100 мільйонів доларів – є потенційні загрози самому депутату і його членам родини".

Деталі: Арахамія не уточнив, які саме правоохоронці не пустили нардепа на ТБ. Але відзначив, що дуже хотів, щоб ця людина прийшла і в ЗМІ все сказала.

Він також додав, що до цього нардепа "прийшли і дали в руки законопроект, кажуть: треба зареєструвати".

Що було раніше: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 24 жовтня свідок у справі щодо хабара нардепам по 30 тисяч доларів публічно розповість про пропозицію неправомірної вигоди.

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