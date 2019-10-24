Шоу не буде: Арахамія каже, що свідка хабарів не пускають на ТБ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що свідок у справі щодо хабарів нардепам, який мав розповісти про це на телебаченні, не прийде на ефір через заборону правоохоронців.
Джерело: брифінг Арахамії перед проходженням детектора брехні 24 жовтня
Пряма мова: "На жаль, свідка не буде сьогодні в студії, тому що йому заборонили правоохоронні органи. Кажуть, що є дві загрози.
Перше – це витік даних, які можуть слідчий процес якось порушити.
По-друге, враховуючи кількість грошей в цій всій схемі – дуже багато, десь 20 мільйонів доларів на рік протягом останніх 5 років, десь хтось заробив десь 100 мільйонів доларів – є потенційні загрози самому депутату і його членам родини".
Деталі: Арахамія не уточнив, які саме правоохоронці не пустили нардепа на ТБ. Але відзначив, що дуже хотів, щоб ця людина прийшла і в ЗМІ все сказала.
Він також додав, що до цього нардепа "прийшли і дали в руки законопроект, кажуть: треба зареєструвати".
Що було раніше: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 24 жовтня свідок у справі щодо хабара нардепам по 30 тисяч доларів публічно розповість про пропозицію неправомірної вигоди.
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"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф
Передісторія:
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Суть схеми полягає в діяльності електронних майданчиків, які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники не здійснюють оціночної діяльності, вони просто пересилають дані. І за кожну таку операцію отримують по 500 – 1 800 гривень.
- У Раді зареєстрували законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати цю "схему", але "слуги народу" подали і альтернативний законопроєкт №2047-1, який дозволяє укріпити діяльність майданчиків-посередників.
- Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.
- Депутат Олександр Качура, один з головних ініціаторів законопроекту №2047-1, сам висловив бажання пройти "детектор брехні". І вже навіть нібито його пройшов.
- Також прозвітував про проходження перевірки на поліграфі і нардеп Дубінський. Він відповідав на питання експерта у прямому ефірі, хоч поліграфологи кажуть, що таке дослідження не зовсім ефективне.
- Також у прямому ефірі проходила поліграф нардеп Ольга Василевська-Смаглюк. Експерт розмовляла з нею лиш 40 хв і відразу змогла озвучити висновок.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.
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