Арахамия подозревает, что "слуги народа" брали деньги за определенные решения

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Четверг, 24 октября 2019, 17:30

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что подозревает некоторых членов фракции "Слуга народа" в том, что они могли брать взятки за решение в пользу некоторых олигархов и чиновников.

Источник: онлайн-исследование Арахамия на детекторе лжи 24 октября

Полиграфолог: "Обоснованно ли вы подозреваете кого-то из своей фракции в получении денег за голосование в пользу заинтересованных лиц, олигархов, силовиков или чиновников Кабмина?"

Арахамия: "Да. Более того, я сегодня был вместе с человеком, одним из свидетелей в правоохранительных органах. Будем расследовать".

Детали: По словам Арахамии, он основывается на показания нардепа, который был свидетелем предложения неправомерной выгоды в Верховной Раде.

Арахамия 24 октября должен был привести свидетеля предложения взятки в ВР на телевизионную программу в эфире "1+1", однако в четверг заявил, что правоохранители запретили ему это делать. Он не уточнил, какие именно правоохранители не пустили нардепа на ТВ.

Сейчас нардепы "Слуги народа" проходят полиграф по желанию и за свой счет, однако "слуги" должны пройти еще один детектор лжи.

Готовы провести исследования с нардепами полиграфологи НАБУ, СБУ и МВД.

По словам главы фракции, он заплатил за опрос на детекторе лжи 2000 гривен собственных средств.

Знать больше: Детектор лжи и $ 30 000 для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из схемы Яценко

"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф

Предыстория:

  • В среду и четверг несколько "слуг народа" по своей инициативе прошли проверку на полиграфе по подкупов в комитете Рады.
  • 11 депутатов, которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Слуга народа взятка деньги скандал


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