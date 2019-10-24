Арахамия подозревает, что "слуги народа" брали деньги за определенные решения

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что подозревает некоторых членов фракции "Слуга народа" в том, что они могли брать взятки за решение в пользу некоторых олигархов и чиновников.

Источник: онлайн-исследование Арахамия на детекторе лжи 24 октября

Полиграфолог: "Обоснованно ли вы подозреваете кого-то из своей фракции в получении денег за голосование в пользу заинтересованных лиц, олигархов, силовиков или чиновников Кабмина?"

Арахамия: "Да. Более того, я сегодня был вместе с человеком, одним из свидетелей в правоохранительных органах. Будем расследовать".

Детали: По словам Арахамии, он основывается на показания нардепа, который был свидетелем предложения неправомерной выгоды в Верховной Раде.

Арахамия 24 октября должен был привести свидетеля предложения взятки в ВР на телевизионную программу в эфире "1+1", однако в четверг заявил, что правоохранители запретили ему это делать. Он не уточнил, какие именно правоохранители не пустили нардепа на ТВ.

Сейчас нардепы "Слуги народа" проходят полиграф по желанию и за свой счет, однако "слуги" должны пройти еще один детектор лжи.

Готовы провести исследования с нардепами полиграфологи НАБУ, СБУ и МВД.

По словам главы фракции, он заплатил за опрос на детекторе лжи 2000 гривен собственных средств.

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"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф

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