Уявив Медведчука, який дає мені гроші: Арахамія "здав" поліграф

Главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію під час проходження поліграфу зачепило лише питання про партію "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: онлайн-дослідження Арахамії на детекторі брехні 24 жовтня

Поліграфолог Віталій Опанасенко: "Єдине, що його зачепило ідеологічне питання, коли я запитав: Чи брали ви гроші від представників "Опозиційної платформи – За життя"?

Це політичний нонсенс, щоб це мало місце бути, тому це очевидно помилково-позитивна реакція, яка сталася уже при повторі тесту, а у першому опитуванні це питання Давид пропустив повз вуха".

Пряма мова Арахамії: "Я уявив собі Медведчука, який дає мені гроші". (сміється)

Деталі: За словами поліграфолога, Арахамія під час опитування був спокійнішим ніж його однопартієць Олександр Дубінський. Також він додав, що офіційні результати дослідження будуть пізніше.

Дослідження проводилося російською мовою.

Арахамія пояснив, що "ОПЗЖ" опоненти "Слуги народу" на майбутніх місцевих виборах.

Що було раніше: Арахамія 24 жовтня мав привести свідка пропозиції хабара у ВР на телевізійну програму в ефірі "1+1", однак у четвер заявив, що правоохоронці заборонили йому це робити. Він не уточнив, які саме правоохоронці не пустили нардепа на ТБ.

Наразі нардепи "Слуги народу" проходять поліграф за бажанням і за власний кошт, однак "слуги" мають пройти ще один детектор брехні. Готові провести дослідження з нардепами поліграфологи НАБУ, СБУ і МВС.

За словами глави фракції, він заплатив за опитування на детекторі брехні 2 тисячі гривень власних коштів.

Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка

"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф

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