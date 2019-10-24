Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уявив Медведчука, який дає мені гроші: Арахамія "здав" поліграф

Четвер, 24 жовтня 2019, 18:10
Уявив Медведчука, який дає мені гроші: Арахамія здав поліграф

Главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію під час проходження поліграфу зачепило лише питання про партію "Опозиційна платформа – За життя". 

Джерело: онлайн-дослідження Арахамії на детекторі брехні 24 жовтня

Поліграфолог Віталій Опанасенко: "Єдине, що його зачепило ідеологічне питання, коли я запитав: Чи брали ви гроші від представників "Опозиційної платформи – За життя"?

Це політичний нонсенс, щоб це мало місце бути, тому це очевидно помилково-позитивна реакція, яка сталася уже при повторі тесту, а у першому опитуванні це питання Давид пропустив повз вуха".   

Пряма мова Арахамії: "Я уявив собі Медведчука, який дає мені гроші". (сміється)

Деталі: За словами поліграфолога, Арахамія під час опитування був спокійнішим ніж його однопартієць Олександр Дубінський. Також він додав, що офіційні результати дослідження будуть пізніше.  

Дослідження проводилося російською мовою.

Арахамія пояснив, що "ОПЗЖ" опоненти "Слуги народу" на майбутніх місцевих виборах. 

Що було раніше: Арахамія 24 жовтня мав привести свідка пропозиції хабара у ВР на телевізійну програму в ефірі "1+1", однак у четвер заявив, що правоохоронці заборонили йому це робити. Він не уточнив, які саме правоохоронці не пустили нардепа на ТБ.

Наразі нардепи "Слуги народу" проходять поліграф за бажанням і за власний кошт, однак "слуги" мають пройти ще один детектор брехні. Готові провести дослідження з нардепами поліграфологи НАБУ, СБУ і МВС.

За словами глави фракції, він заплатив за опитування на детекторі брехні 2 тисячі гривень власних коштів.

Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка

"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф

Передісторія:

  • У середу і четвер кілька "слуг народу" за своєю ініціативою пройшли перевірку на поліграфі щодо підкупів у фінансовому комітеті Ради.
  • 11 депутатів, які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
  • Після опублікування інформації у ЗМІ САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Слуга народуМедведчукскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Слуга народу
Київський онкоцентр переплачує за унітази і фарбу на ремонті за 70 млн
Під наглядом "слуг народу". Як у лікарнях Київщини розподіляють мільйони та воюють за вплив і до чого тут Дубінський
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: