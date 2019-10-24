Представил Медведчука, который дает мне деньги: Арахамия "сдал" полиграф

Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамия при прохождении полиграфа задел лишь вопрос о партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: онлайн-исследования Арахамия на детекторе лжи 24 октября

Полиграфолог Виталий Опанасенко: "Единственное, что его задело – идеологический вопрос, когда я спросил: Принимали ли вы деньги от представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь"?

Это политический нонсенс, чтобы это имело место быть, поэтому это очевидно ложно-положительная реакция, которая случилась уже при повторе теста, а в первом опросе этот вопрос Давид пропустил мимо ушей".

Прямая речь Арахамия: "Я представил себе Медведчука, который дает мне деньги". (смеется)

Детали: По словам полиграфолога, Арахамия в ходе опроса был более спокойным, чем его однопартиец Александр Дубинский. Также он добавил, что официальные результаты исследования будут позже.

Исследование проводилось на русском языке.

Арахамия пояснил, что "ОПЗЖ" оппоненты "Слуги народа" на предстоящих местных выборах.

Что было раньше: Арахамия 24 октября должен был привести свидетеля предложения взятки в ВР на телевизионную программу в эфире "1+1", однако в четверг заявил, что правоохранители запретили ему это делать. Он не уточнил, какие именно правоохранители не пустили нардепа на ТВ.

Сейчас нардепы "Слуги народа" проходят полиграф по желанию и за свой счет, однако "слуги" должны пройти еще один детектор лжи. Готовы провести исследования с нардепами полиграфологи НАБУ, СБУ и МВД.

По словам главы фракции, он заплатил за опрос на детекторе лжи 2000 гривен собственных средств.

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"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф

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