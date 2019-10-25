МВС 4 рази на рік звітуватиме щодо нападів на журналістів

Міністерство внутрішніх справ готове публічно представляти щоквартальні звіти щодо ходу розслідування злочинів проти журналістів.

Джерело: МВС, голова НСЖУ Сергій Томіленко

Деталі: Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та голова Національної поліції Ігор Клименко координуватимуть зусилля МВС та Нацполіції для ефективного реагування на факти перешкоджання журналістській діяльності.

Відповідні доручення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав на зустрічі з головою Національної спілки журналістів Сергієм Томіленком, де вони обговорювати підготовку до парламентських слухань із безпеки журналістів, які пройдуть 6 листопада.

Відповідальні за ефективність розслідувань злочинів проти журналістів будуть регулярно звітувати про зусилля щодо захисту медівників.

НСЖУ ще з липня 2017 року вимагала призначення спеціальних парламентських слухань з безпеки журналістів.

Аваков доручив поліції оперативно реагувати на факти перешкоджання журналістів і пообіцяв забезпечити персональне реагування на резонансні напади на журналістів у регіонах, перелік яких підготувала спілка журналістів.

У переліку НСЖУ, зокрема, справа підпалу автомобіля журналіста Сергія Гузя в Кам’янському, побиття телеоператора Вадима Макарюка у Харкові, напад радикалів на агентство "Укрінформ", стрілянина по пресцентру газети "Новий день" у Херсоні, побиття журналістів у Вінниці, на Чернігівщині, Житомирщині та Одещині.

Окремо має пройти належне службове розслідування факту побиття фотокора Ігоря Єфімова співробітниками міліції у часи Євромайдану в лютому 2014 року.

За даними МВС, за 9 місяців 2019 року слідчі поліції зареєстрували 158 кримінальних правопорушень, до суду направили обвинувальні акти у 10 кримінальних провадженнях за 12 кримінальними правопорушеннями. 156 проваджень закрили.

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