Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВС 4 рази на рік звітуватиме щодо нападів на журналістів

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 12:00

Міністерство внутрішніх справ готове публічно представляти щоквартальні звіти щодо ходу розслідування злочинів проти журналістів.

Джерело: МВС, голова НСЖУ Сергій Томіленко

Деталі: Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та голова Національної поліції Ігор Клименко координуватимуть зусилля МВС та Нацполіції для ефективного реагування на факти перешкоджання журналістській діяльності.

Відповідні доручення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав на зустрічі з головою Національної спілки журналістів Сергієм Томіленком, де вони обговорювати підготовку до парламентських слухань із безпеки журналістів, які пройдуть 6 листопада.

Відповідальні за ефективність розслідувань злочинів проти журналістів будуть регулярно звітувати про зусилля щодо захисту медівників.

НСЖУ ще з липня 2017 року вимагала призначення спеціальних парламентських слухань з безпеки журналістів.

Аваков доручив поліції оперативно реагувати на факти перешкоджання журналістів і пообіцяв забезпечити персональне реагування на резонансні напади на журналістів у регіонах, перелік яких підготувала спілка журналістів.

У переліку НСЖУ, зокрема, справа підпалу автомобіля журналіста Сергія Гузя в Кам’янському, побиття телеоператора Вадима Макарюка у Харкові, напад радикалів на агентство "Укрінформ", стрілянина по пресцентру газети "Новий день" у Херсоні, побиття журналістів у Вінниці, на Чернігівщині, Житомирщині та Одещині.

Окремо має пройти належне службове розслідування факту побиття фотокора Ігоря Єфімова співробітниками міліції у часи Євромайдану в лютому 2014 року.

За даними МВС, за 9 місяців 2019 року слідчі поліції зареєстрували 158 кримінальних правопорушень, до суду направили обвинувальні акти у 10 кримінальних провадженнях за 12 кримінальними правопорушеннями. 156 проваджень закрили.

Знати більше "Мовчання влади нас убиває": 55 нерозкритих злочинів проти активістів

Це тільки початок. Насильства будуть жорстокішими – Гандзюк та інші активісти про напади на себе

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗМІмедіаМВСАваковГеращенко Антон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: