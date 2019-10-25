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МВД 4 раза в год будет отчитываться по поводу нападений на журналистов

Пятница, 25 октября 2019, 12:00

Министерство внутренних дел готово публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов.

Источник: МВД, глава НСЖУ Сергей Томиленко

Детали: Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и глава Национальной полиции Игорь Клименко будут координировать усилия МВД и Нацполиции для эффективного реагирования на факты препятствования журналистской деятельности.

Соответствующие поручения министр внутренних дел Арсен Аваков дал на встрече с главой Национального союза журналистов Сергеем Томиленко, где они обсуждать подготовку к парламентским слушаниям по безопасности журналистов, которые пройдут 6 ноября.

Ответственные за эффективность расследований преступлений против журналистов будут регулярно отчитываться об усилиях по защите медийщиков.

НСЖУ еще с июля 2017 года требовала назначения специальных парламентских слушаний относительно безопасности журналистов.

Аваков поручил полиции оперативно реагировать на факты препятствования журналистам и пообещал обеспечить персональное реагирование на резонансные нападения на журналистов в регионах, перечень которых подготовил союз журналистов.

В перечне НСЖУ, в частности, дело поджога автомобиля журналиста Сергея Гузя в Каменском, избиения телеоператора Вадима Макарюка в Харькове, нападение радикалов на агентство "Укринформ", стрельба по пресс-центре газеты "Новый день" в Херсоне, избиения журналистов в Виннице, в Черниговской, Житомирской и Одесской областях.

Отдельно должно пройти надлежащее служебное расследование факта избиения фотокора Игоря Ефимова сотрудниками милиции во времена Евромайдана в феврале 2014 года.

По данным МВД, за 9 месяцев 2019 года следователи полиции зарегистрировали 158 уголовных преступлений, в суд направили обвинительные акты в 10 уголовных производствах по 12 уголовным преступлениям. 156 производств закрыли.

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Темы: СМИмедиаМВДАваковГеращенко Антон
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