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Роднянський-молодший розробляє реформи в уряді Гончарука

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 14:38
Роднянський-молодший розробляє реформи в уряді Гончарука

Син продюсера Олександра Роднянського, якого також звати Олександр, є радником з економічних питань в українському уряді.

Це він підтвердив в коментарі "Українській правді".

За його словами, співпрацювати із командою Зеленського він почав ще влітку.

"Я спочатку відповідав за внутрішню узгодженість всієї економічної програми реформ, її ідеологію, базові принципи та напрямки. Потім я особисто писав всю першу програму (важливо уточнити: це не був план дій уряду, а трохи інша і більш детальна, почасти, версія). Після того, як уряд приступив до роботи я, в основному, займаюся координацією фінансових реформ з НБУ, підготовкою реформи ринку праці (яку я ініціював), і беру участь в обговореннях великий податкової реформи", - сказав він.

Він наголосив, що все це робить "завдяки експертизі і вмінням, часто всупереч родинними зв'язками, і вже точно не завдяки їм, як стає все більш і більш очевидно по громадській реакції".

Олександр Роднянський отримав ступінь доктора наук в Принстонському університеті, до цього вивчав економіку в Лондонській школі економіки. Також він викладає у британському Кембриджському університеті.

Як повідомляє Reuters, він залишив Україну у 6-річному віці. Від 2009 до 2011 року він був керівником відділу розвитку бізнесу в кінокомпанії свого батька.

Роднянський старший є українським режисером, продюсером і засновником телеканалу "1+1". 

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Нагадаємо: 

  • 29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука. 
  • Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства став Тимофій Милованов, почесний президент Київської школи Економіки (KSE).
  • Міністром фінансів стала Оксана Маркарова, яка й обіймала цю посаду раніше.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівГончарукЗеленськийекономіка
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