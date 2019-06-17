Засновник "1+1": Для Зеленського буде проблемою домовитися з Коломойським
Співзасновник і колишній власник каналу "1+1" Олександр Роднянський вважає, що для президента Володимира Зеленського буде серйозною проблемою домовитися з олігархом, власником "1+1" Ігорем Коломойським.
Про це телепродюсер, який зараз проживає в РФ, заявив в інтерв'ю "Медузі".
Він переконаний, що "Зеленський людина самостійна".
"Тим не менше, Коломойський – його постійний бізнес-партнер, якому напевно він щось винен", - сказав Роднянський.
На питання, чи стане Зеленський головним, екс-власник "1+1" відповів: "Думаю, в певному сенсі, звичайно. Але з Коломойським домовитися, повірте, – серйозна проблема. Він Коломойському винен. Ну як? Слухайте: канал, гроші, охорона".
"Коломойський – складний партнер, який багато чого хоче добитися. За цих обставин, я думаю, Зеленський і вся його команда розуміють і небезпеку, і складність абсолютної залежності від Коломойського. Це розуміє будь-яка людина в Україні, включаючи партнерів Коломойського. Тому я переконаний, що вони, звичайно, будуть грати в класичну українську політичну гру піддавки, в джиу-джитсу – піддавшись, опинитися нагорі", – вважає Роднянський.
Водночас він зазначив, що йому важко судити, якою мірою Зеленський пов'язаний із Коломойським, а якою мірою самостійний.
Продюсер також заявив, що висунення Зеленського в президенти сприймалося як відповідь Коломойського олігархові Віктору Пінчуку.
"Тоді поява Зеленського сприймалася як відповідь Коломойського своєму одвічному опоненту і другу Пінчуку. Тому що висунення [музиканта Святослава] Вакарчука [яке не відбулося] пов'язано було з Пінчуком", - сказав Роднянський.
Він також прогнозує, що Зеленський у ході свого президентства зіткнеться з величезним нерозумінням і нелюбов'ю.
"На нього чекають страшні дні, місяці і роки. І чесно кажучи, йому не позаздриш, і я переконаний в тому, що нелюбов до нього ще навіть не починалася. Все станеться, і він зіткнеться і з жахливим непорозумінням, і, можливо, приниженням, і, ймовірно, образами. Все це попереду", - сказав Роднянський.
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
- 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
- Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
- Практично одразу після перемоги Зеленського Коломойський повернувся до України.
- Крім того, в олігарха з'явився шанс повернути собі "Приватбанк", хоча раніше він говорив, що розраховує лише на компенсацію за нього.
- Сам Зеленський заявляв, що не планує виступати на боці колишніх власників "Приватбанку".
- Зеленський також неодноразово заявляв, що є незалежним від Коломойського.
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