Засновник "1+1": Для Зеленського буде проблемою домовитися з Коломойським

Співзасновник і колишній власник каналу "1+1" Олександр Роднянський вважає, що для президента Володимира Зеленського буде серйозною проблемою домовитися з олігархом, власником "1+1" Ігорем Коломойським.

Про це телепродюсер, який зараз проживає в РФ, заявив в інтерв'ю "Медузі".

Він переконаний, що "Зеленський людина самостійна".

"Тим не менше, Коломойський – його постійний бізнес-партнер, якому напевно він щось винен", - сказав Роднянський.

На питання, чи стане Зеленський головним, екс-власник "1+1" відповів: "Думаю, в певному сенсі, звичайно. Але з Коломойським домовитися, повірте, – серйозна проблема. Він Коломойському винен. Ну як? Слухайте: канал, гроші, охорона".

"Коломойський – складний партнер, який багато чого хоче добитися. За цих обставин, я думаю, Зеленський і вся його команда розуміють і небезпеку, і складність абсолютної залежності від Коломойського. Це розуміє будь-яка людина в Україні, включаючи партнерів Коломойського. Тому я переконаний, що вони, звичайно, будуть грати в класичну українську політичну гру піддавки, в джиу-джитсу – піддавшись, опинитися нагорі", – вважає Роднянський.

Водночас він зазначив, що йому важко судити, якою мірою Зеленський пов'язаний із Коломойським, а якою мірою самостійний.

Продюсер також заявив, що висунення Зеленського в президенти сприймалося як відповідь Коломойського олігархові Віктору Пінчуку.

"Тоді поява Зеленського сприймалася як відповідь Коломойського своєму одвічному опоненту і другу Пінчуку. Тому що висунення [музиканта Святослава] Вакарчука [яке не відбулося] пов'язано було з Пінчуком", - сказав Роднянський.

Він також прогнозує, що Зеленський у ході свого президентства зіткнеться з величезним нерозумінням і нелюбов'ю.

"На нього чекають страшні дні, місяці і роки. І чесно кажучи, йому не позаздриш, і я переконаний в тому, що нелюбов до нього ще навіть не починалася. Все станеться, і він зіткнеться і з жахливим непорозумінням, і, можливо, приниженням, і, ймовірно, образами. Все це попереду", - сказав Роднянський.

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