Москва готова впливати на ОРДЛО для виконання Мінських угод – Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва налаштована всіляко сприяти виконанню Мінських угод з боку бойовиків окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Джерело: заява Лаврова за підсумками переговорів з главою МЗС Норвегії Іне Еріксен Серейде, російське видання ТАСС

Пряма мова: "Ми сподіваємося, що ситуацію на сході України все-таки вдасться врегулювати на основі мінських домовленостей. Ми чуємо регулярні підтвердження з боку президента Зеленського про те, що він хоче це зробити. Будемо сподіватися, що у нього вийде. Ми готові всіляко сприяти виконанню цих домовленостей по лінії Донецька і Луганська".

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