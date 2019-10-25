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Москва готова впливати на ОРДЛО для виконання Мінських угод – Лавров

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 14:56

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва налаштована всіляко сприяти виконанню Мінських угод з боку бойовиків окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Джерело: заява Лаврова за підсумками переговорів з главою МЗС Норвегії Іне Еріксен Серейде, російське видання ТАСС

Пряма мова: "Ми сподіваємося, що ситуацію на сході України все-таки вдасться врегулювати на основі мінських домовленостей. Ми чуємо регулярні підтвердження з боку президента Зеленського про те, що він хоче це зробити. Будемо сподіватися, що у нього вийде. Ми готові всіляко сприяти виконанню цих домовленостей по лінії Донецька і Луганська".

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Нагадаємо:

  • Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ - підписати так звану "формулу Штайнмаєра".
  • Розведення сил у Золотому і Петрівському - також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
  • 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.

Теми: ЛавровРосіяОРДЛОДонбасанексія
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