Москва готова влиять на ОРДЛО для выполнения Минских соглашений – Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настроена всячески содействовать выполнению Минских соглашений со стороны боевиков оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.
Источник: заявление Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, российское издание ТАСС
Прямая речь: "Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска".
Читайте также: Пристайко: "нормандская встреча" в ноябре - последний шанс "Минска"
Напомним:
- Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
- Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".
- 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
- У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua