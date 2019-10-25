Москва готова влиять на ОРДЛО для выполнения Минских соглашений – Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настроена всячески содействовать выполнению Минских соглашений со стороны боевиков оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.

Источник: заявление Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, российское издание ТАСС

Прямая речь: "Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска".

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Напомним: