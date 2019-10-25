Москва готова влиять на ОРДЛО для выполнения Минских соглашений – Лавров

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Пятница, 25 октября 2019, 14:56

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настроена всячески содействовать выполнению Минских соглашений со стороны боевиков оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.

Источник: заявление Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, российское издание ТАСС

Прямая речь: "Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска".

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Напомним:

  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
  • Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".
  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

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Темы: Лавров Росcия ОРДЛО Донбасс аннексия


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