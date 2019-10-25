Справа Вороненкова: у прокуратурі оцінили важливість убитого свідка
У столичній прокуратурі кажуть, що свідчення убитого в п'ятницю в перестрілці в Харкові Володимира Бороха не є ключовими у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Джерело: коментар речниці прокуратури Києва Надії Максимець "Українській правді"
Пряма мова: "Цей чоловік затримувався одночасно з одним із підозрюваних у вбивстві Дениса Вороненкова. Однак у ході слідства достатніх доказів для оголошення йому підозри у причетності до вбивства не здобуто. У провадженні він мав статус свідка, проте важливих для слідства свідчень не повідомив".
Деталі: Максимець зазначила, що через вищевказані події у Харкові прокуратура буде контактувати з місцевими правоохоронними органами щодо цієї ситуації та слідчим шляхом перевірятиме можливий зв’язок цих подій з вбивством Дениса Вороненкова.
Що передувало: Адвокат Святослав Пархоменко, захисник Олександра Лося, підозрюваного в організації вбивства росіянина повідомив виданню "Ґрати", що в нинішній перестрілці в Шевченківському районі Харкова був убитий Володимир Борох – один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Нагадаємо:
- Близько 12:05 по вулиці Клочківській у Харкові сталася перестрілка між групою чоловіків. Два харків'янина вийшли з супермаркету та направилися до свого автомобіля. Там їх очікував зловмисник, який відкрив вогонь. Чоловіки теж були озброєні, тому зав'язалася перестрілка.
- В результаті події один з потерпілих помер у кареті швидкої, інший наразі знаходиться у реанімації у тяжкому стані. Більше ніхто з громадян не постраждав.
- Після скоєння злочину нападник кинув зброю на місці події та зник на автомобілі "Тойота". Через кілька кварталів він зупинився та підпалив іномарку.
- Патрульні виявили в районі Південного залізничного вокзалу особу, за прикметами схожу на розшукуваного. Штани зловмисника були у крові. Поліцейські дістали зброю, утікач відвернувся і підірвав себе гранатою.
- За словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, слідство розглядає версію, що зловмисник навмисно покінчив життя самогубством.
- Поліція встановила особу кілера. Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
- За даними місцевих ЗМІ, один із постраждалих у перестрілці – колишній учасник організації "Оплот" людина з кримінальними зв'язками Георгій Ісаков, на якого раніше вже скоювали замах.