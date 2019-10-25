Справа Вороненкова: у прокуратурі оцінили важливість убитого свідка

У столичній прокуратурі кажуть, що свідчення убитого в п'ятницю в перестрілці в Харкові Володимира Бороха не є ключовими у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Джерело: коментар речниці прокуратури Києва Надії Максимець "Українській правді"

Пряма мова: "Цей чоловік затримувався одночасно з одним із підозрюваних у вбивстві Дениса Вороненкова. Однак у ході слідства достатніх доказів для оголошення йому підозри у причетності до вбивства не здобуто. У провадженні він мав статус свідка, проте важливих для слідства свідчень не повідомив".

Деталі: Максимець зазначила, що через вищевказані події у Харкові прокуратура буде контактувати з місцевими правоохоронними органами щодо цієї ситуації та слідчим шляхом перевірятиме можливий зв’язок цих подій з вбивством Дениса Вороненкова.

Що передувало: Адвокат Святослав Пархоменко, захисник Олександра Лося, підозрюваного в організації вбивства росіянина повідомив виданню "Ґрати", що в нинішній перестрілці в Шевченківському районі Харкова був убитий Володимир Борох – один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

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