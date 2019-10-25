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Дело Вороненкова: в прокуратуре оценили важность убитого свидетеля

Пятница, 25 октября 2019, 16:51
Дело Вороненкова: в прокуратуре оценили важность убитого свидетеля
Нацполиция

В столичной прокуратуре говорят, что показания убитого в пятницу в перестрелке в Харькове Владимира Бороха не является ключевыми в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Источник: комментарий спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец "Украинской правде"

Прямая речь: "Этот человек задерживался одновременно с одним из подозреваемых в убийстве Дениса Вороненкова. Однако в ходе следствия достаточных доказательств для объявления ему подозрения в причастности к убийству получено не было. В производстве он имел статус свидетеля, однако важных для следствия показаний не сообщил".

Детали: Максимец отметила, что из-за вышеуказанные событий в Харькове прокуратура будет контактировать с местными правоохранительными органами по этой ситуации и следственным путем будет проверять возможную связь этих событий с убийством Дениса Вороненкова.

Что было ранее: Адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина сообщил изданию "Ґрати", что в нынешней перестрелке в Шевченковском районе Харькова был убит Владимир Борох - один из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Напомним:

  • 25 октября около 12:05 по улице Клочковской в ​​Харькове произошла перестрелка между группой мужчин. Два харьковчанина вышли из супермаркета и направились к своему автомобилю. Там их ожидал злоумышленник, открывший огонь. Мужчины тоже были вооружены, поэтому завязалась перестрелка.
  • В результате происшествия один из пострадавших скончался в карете скорой, другой сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Никто из граждан не пострадал.
  • После совершения преступления нападавший бросил оружие на месте происшествия и скрылся на автомобиле "Тойота". Через несколько кварталов он остановился и поджег иномарку.
  • Патрульные обнаружили в районе Южного железнодорожного вокзала человека, по приметам похожего на разыскиваемого. Брюки злоумышленника были в крови. Полицейские достали оружие, беглец отвернулся и взорвал себя гранатой.
  • По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, следствие рассматривает версию, что злоумышленник намеренно покончил жизнь самоубийством.
  • Полиция установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
  • По данным местных СМИ, один из пострадавших в перестрелке - бывший участник организации "Оплот" человек с криминальными связями Георгий Исаков, на которого ранее уже совершали покушение.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ХарьковВороненков
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