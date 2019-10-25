Дело Вороненкова: в прокуратуре оценили важность убитого свидетеля

В столичной прокуратуре говорят, что показания убитого в пятницу в перестрелке в Харькове Владимира Бороха не является ключевыми в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Источник: комментарий спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец "Украинской правде"

Прямая речь: "Этот человек задерживался одновременно с одним из подозреваемых в убийстве Дениса Вороненкова. Однако в ходе следствия достаточных доказательств для объявления ему подозрения в причастности к убийству получено не было. В производстве он имел статус свидетеля, однако важных для следствия показаний не сообщил".

Детали: Максимец отметила, что из-за вышеуказанные событий в Харькове прокуратура будет контактировать с местными правоохранительными органами по этой ситуации и следственным путем будет проверять возможную связь этих событий с убийством Дениса Вороненкова.

Что было ранее: Адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина сообщил изданию "Ґрати", что в нынешней перестрелке в Шевченковском районе Харькова был убит Владимир Борох - один из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Напомним: