Звільнена у США російська шпигунка Бутіна повернулася у Москву

Звільнена у США напередодні з Федерального виправної установи і депортована російська шпигунка Марія Бутіна повернулася до Москви.

Джерело: російський Інтерфакс, Твіттер МЗС РФ, "Українська правда"

Деталі: Вдень 26 жовтня Бутіна прилетіла на рейсовому літаку "Аерофлоту" з Майамі до московського аеропорту "Шереметьєво".

Після звільнення Бутіну передали співробітникам імміграційної і митної служби, де вона перебувала в очікуванні депортації.

Після депортації росіянка не зможе протягом 10 років звертатися за дозволом на в'їзд в США.

У своєму коментарі журналістам після повернення Бутіна заявила: "Я не здалася тільки тому, що знала, що просто не маю права, я просто не можу. ... Спасибі вам велике ... я одного разу вже говорила це в одному зі своїх відео - знаєте, росіяни не здаються".

Що передувало: