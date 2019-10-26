Звільнена у США російська шпигунка Бутіна повернулася у Москву

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Субота, 26 жовтня 2019, 12:55

Звільнена у США напередодні з Федерального виправної установи і депортована російська шпигунка Марія Бутіна повернулася до Москви.

Джерело: російський Інтерфакс, Твіттер МЗС РФ, "Українська правда"

Деталі: Вдень 26 жовтня Бутіна прилетіла на рейсовому літаку "Аерофлоту" з Майамі до московського аеропорту "Шереметьєво".

Після звільнення Бутіну передали співробітникам імміграційної і митної служби, де вона перебувала в очікуванні депортації.

Після депортації росіянка не зможе протягом 10 років звертатися за дозволом на в'їзд в США.

У своєму коментарі журналістам після повернення Бутіна заявила: "Я не здалася тільки тому, що знала, що просто не маю права, я просто не можу. ... Спасибі вам велике ... я одного разу вже говорила це в одному зі своїх відео - знаєте, росіяни не здаються".

Що передувало: 

  • У 2014 році Марія Бутіна агітувала мешканців українського Донбасу за створення т.зв. "Новоросії".
  • 15 липня 2018 року Бутіну затримали у Вашингтоні за підозрою в шпигунстві на користь Росії.
  • Крім того росіянці висунули звинувачення в тому, що вона намагалася налагодити зв'язки з американською організацією, яка бореться за посилення прав на володіння зброєю, з метою просування інтересів РФ.
  • Бутіна визнала провину і назвала свого російського куратора.
  • 26 квітня 2019 року суд у Вашингтоні засудив Бутіну до 18 місяців в'язниці й депортації в Росію після відбування покарання.
  • 16 травня Бутіна подала апеляцію.
  • 25 жовтня Бутіну звільнили з Федеральної виправної установи, протягом 15 місяців її утримували у в'язниці Таллахассі (штат Флорида).

Теми: США Росія шпигунство


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