Освобожденная в США российская шпионка Бутина вернулась в Москву

Освобожденная в США накануне из Федерального исправительного учреждения и депортированная российская шпионка Мария Бутина вернулась в Москву.

Источник: российский Интерфакс, МИД РФ в Твиттер, "Украинская правда"

Детали: Днем 26 октября Бутина прилетела на рейсовом самолете "Аэрофлота" из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".

После освобождения Бутину передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы, где она находилась в ожидании депортации.

После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

В своем комментарии журналистам после возвращения Бутина заявила: "Я не сдалась только потому, что знала, что просто не имею права, я просто не могу. ... Спасибо вам большое... я однажды уже говорила это в одном из своих видео - знаете, русские не сдаются".

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