Освобожденная в США российская шпионка Бутина вернулась в Москву

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Суббота, 26 октября 2019, 12:55

Освобожденная в США накануне из Федерального исправительного учреждения и депортированная российская шпионка Мария Бутина вернулась в Москву.

Источник: российский Интерфакс, МИД РФ в Твиттер, "Украинская правда"

Детали: Днем 26 октября Бутина прилетела на рейсовом самолете "Аэрофлота" из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".

После освобождения Бутину передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы, где она находилась в ожидании депортации.

После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

В своем комментарии журналистам после возвращения Бутина заявила: "Я не сдалась только потому, что знала, что просто не имею права, я просто не могу.  ... Спасибо вам большое... я однажды уже говорила это в одном из своих видео - знаете, русские не сдаются". 

Предыстория:

  • В 2014 году Мария Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. "Новороссии".
  • 15 июля 2018 года Бутину задержали в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России.
  • Кроме того россиянке выдвинули обвинение в том, что она пыталась наладить связи с американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием, с целью продвижения интересов РФ. 
  • Бутина признала вину и назвала своего российского куратора.
  • 26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы и депортации в Россию после отбывания наказания.
  • 16 мая Бутина подала апелляцию
  • 25 октября Бутину освободили из Федерального исправительного учреждения, в течение 15 месяцев ее содержали в тюрьме Таллахасси (штат Флорида). 

Темы: США Росcия шпионаж


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