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ООС: 9 обстрілів, у тому числі біля Золотого

Субота, 26 жовтня 2019, 20:18

З початку доби суботи збройні формування РФ та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів не зафіксовано.

Джерело: прес-центр ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли: неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів; двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів українських позицій: чотири рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Хутора Вільного – з підствольних гранатометів, біля Золотого (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї.

Що було раніше: У суботу президент Володимир Зеленський повідомив, що дві доби провів у Золотому на Луганщині. 

Зокрема, він зустрівся з добровольцями та ветеранами, які виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції". Одному з людей у військовій формі Зеленський сказав: "Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери".

Згодом у прес-центрі ООС заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент Володимир Зеленський, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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