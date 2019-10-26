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ООС: 9 обстрелов, в том числе возле Золотого

Суббота, 26 октября 2019, 20:18

С начала суток субботы вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов не зафиксировано.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела: неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов украинских позиций: четыре раза вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Хутора Вольного - из подствольных гранатометов, возле Золотого (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия.

Что было ранее: В субботу президент Владимир Зеленский заявил, что двое суток провел в Золотом Луганской области. 

В частности, он встретился с добровольцами и ветеранами, которые выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций "Нет капитуляции". Одному из людей в военной форме Зеленский сказал: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".

Впоследствии в пресс-центре ООС заявили, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент Владимир Зеленский, находятся там нелегально, и этому предоставляется правовая оценка.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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