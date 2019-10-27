Делегація Венеціанської комісії в Україні вивчає впровадження закону про мову

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Неділя, 27 жовтня 2019, 08:49
Фото Ельдара Сарахмана, УП

До України прибула делегація Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія), яка має підготувати висновок щодо імплементації закону про мову.

Джерело: сайт МЗС України

Деталі: 25 жовтня заступник міністра закордонних справ Василь Боднар прийняв делегацію Венеціанської комісії в рамках їхнього візиту в Україну, метою якого є вивчення аспектів впровадження закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зазначається, що результатом візиту експертів має стати підготовка висновку Венеціанської комісії щодо імплементації закону про мову, який Венеціанська комісія має ухвалити на своєму пленарному засіданні у грудні цього року.

Дослівно: "Заступник міністра зазначив, що згаданий закон було розроблено у відповідності до Конституції України та з урахуванням досвіду іноземних країн, а також висновків та рекомендацій Венеціанської комісії".

"За його словами, прийняття такого нормативного акту важливе не лише з гуманітарної точки зору, але й обумовлюється безпековими факторами в умовах триваючої російської агресії проти України".

"Василь Боднар акцентував увагу співрозмовників на те, що порядок застосування мов корінних народів та національних меншин України у відповідних сферах суспільного життя, а також забезпечення їх прав в широкому сенсі визначатиметься новим законом про нацменшини, який повинен бути поданий на розгляд Верховної Ради України".

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

Читайте також: "Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування"

Передісторія:

  • 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери.
  • 16 липня цей закон набув чинності. 

Українська правда
Теми: мова МЗС


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