Делегация Венецианской комиссии в Украине изучает внедрение закона о языке

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Воскресенье, 27 октября 2019, 08:49
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В Украину прибыла делегация Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которая должна подготовить заключение об имплементации закона о языке.

Источник: сайт МИД Украины

Детали: 25 октября заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял делегацию Венецианской комиссии в рамках их визита в Украину, целью которого является изучение аспектов внедрения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Отмечается, что результатом визита экспертов должна стать подготовка заключения Венецианской комиссии по имплементации закона о языке, который Венецианская комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

Дословно: "Заместитель министра отметил, что упомянутый закон был разработан в соответствии с Конституцией Украины и с учетом опыта зарубежных стран, а также выводов и рекомендаций Венецианской комиссии".

"По его словам, принятие такого нормативного акта важно не только с гуманитарной точки зрения, но и обусловливается фактором безопасности в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины".

"Василий Боднар акцентировал внимание собеседников на том, что порядок применения языков коренных народов и национальных меньшинств Украины в соответствующих сферах общественной жизни, а также обеспечение их прав в широком смысле будет определяться новым законом о нацменьшинствах, который должен быть представлен на рассмотрение Верховной Рады Украины".

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Читайте также: "Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания"

  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 16 июля этот закон вступил в силу. 

Украинская правда
Темы: язык МИД


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