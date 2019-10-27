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Бойовики заважають роботі ОБСЄ, обстріляли дрон - штаб

Неділя, 27 жовтня 2019, 12:00

Бойовики ОРДЛО обстріляли безпілотник місії ОБСЄ в районі ділянки розведення сил та засобів біля н.п. Петрівське. 

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Деталі: У зв’язку із загрозою втрати БПЛА його було посаджено, дрон пошкоджень не зазнав.

Дослівно: "Російські окупаційні війська систематично перешкоджають роботі ОБСЄ. НЗФ регулярно відкривають вогонь по безпілотних літальних апаратах Місії та протидіють роботі таких апаратів засобами радіо-електронної боротьби", заявили у штабі ООС.

"Це свідчить про намагання противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, та інших порушень. При цьому незаконні збройні формування нерідко намагаються звинуватити у власних діях українську сторону", - йдеться у повідомленні ОС. 

Знати більше: 

Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

Що передувало:

  • Розведення сил у Петрівському і Золотому одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
  • 13 вересня представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма зазначав, що президент Володимир Зеленський буде ставити на майбутній "Нормандській зустрічі" питання щодо відведення військ по всій лінії зіткнення.
  • Глава Міноборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.
  • 1 жовтня президент України заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
  • 7 жовтня голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що розведення військ в Петровському і Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське. 

Українська правда
Теми: ООСОБСЄДонбасОРДЛО
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