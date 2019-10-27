Бойовики заважають роботі ОБСЄ, обстріляли дрон - штаб

Бойовики ОРДЛО обстріляли безпілотник місії ОБСЄ в районі ділянки розведення сил та засобів біля н.п. Петрівське.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Деталі: У зв’язку із загрозою втрати БПЛА його було посаджено, дрон пошкоджень не зазнав.

Дослівно: "Російські окупаційні війська систематично перешкоджають роботі ОБСЄ. НЗФ регулярно відкривають вогонь по безпілотних літальних апаратах Місії та протидіють роботі таких апаратів засобами радіо-електронної боротьби", заявили у штабі ООС.

"Це свідчить про намагання противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, та інших порушень. При цьому незаконні збройні формування нерідко намагаються звинуватити у власних діях українську сторону", - йдеться у повідомленні ОС.

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