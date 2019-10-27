Боевики мешают работе ОБСЕ, обстреляли дрон - штаб

Боевики ОРДЛО обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в районе участка разведения сил и средств у н.п. Петровское.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: В связи с угрозой потери БПЛА был посажен, дрон повреждений не получил.

Дословно: "Российские оккупационные войска систематически препятствуют работе ОБСЕ. НВФ регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам Миссии и противодействуют работе таких аппаратов средствами радио-электронной борьбы", - заявили в штабе ООС.

"Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минскими договоренностям, и других нарушений. При этом незаконные вооруженные формирования нередко пытаются обвинить в своих действиях украинскую сторону", - говорится в сообщении ОС.