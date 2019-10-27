Боевики мешают работе ОБСЕ, обстреляли дрон - штаб

144 просмотра
Воскресенье, 27 октября 2019, 13:00

Боевики ОРДЛО обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в районе участка разведения сил и средств у н.п. Петровское.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: В связи с угрозой потери БПЛА был посажен, дрон повреждений не получил.

Дословно: "Российские оккупационные войска систематически препятствуют работе ОБСЕ. НВФ регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам Миссии и противодействуют работе таких аппаратов средствами радио-электронной борьбы", - заявили в штабе ООС.

"Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минскими договоренностям, и других нарушений. При этом незаконные вооруженные формирования нередко пытаются обвинить в своих действиях украинскую сторону", - говорится в сообщении ОС.

Украинская правда
Темы: ООС ОБСЕ Донбасс ОРДЛО


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: боевики 21 раз нарушали режим прекращения огня 27 октября 2019, 07:35
В субботу боевики уже трижды нарушили "тишину" 26 октября 2019, 14:06
Боевики 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил  26 октября 2019, 07:14
Все новости
Главные новости
Вспышка гепатита А в школе Чернигова: госпитализированы 12 школьников
Импичмент Трампа: В Конгрессе заслушали еще одного свидетеля, "достигли быстрого прогресса"
Адвокат Гладковского заявляет, что НАБУ подало новый иск
В штабе ООС заявили, что добровольцы находятся в Золотом нелегально
Все новости
советы

Сломанная самооценка: 10 способов ее восстановить

соцсети

Топ-10 украиноязычных каналов в Telegram

мнение

Как правильно мыть руки: инструкция от медсестры

Поиск по сайту
Архив
Весь архів