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Боевики мешают работе ОБСЕ, обстреляли дрон - штаб

Воскресенье, 27 октября 2019, 12:00

Боевики ОРДЛО обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в районе участка разведения сил и средств у н.п. Петровское.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: В связи с угрозой потери БПЛА был посажен, дрон повреждений не получил.

Дословно: "Российские оккупационные войска систематически препятствуют работе ОБСЕ. НВФ регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам Миссии и противодействуют работе таких аппаратов средствами радио-электронной борьбы", - заявили в штабе ООС.

"Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минскими договоренностям, и других нарушений. При этом незаконные вооруженные формирования нередко пытаются обвинить в своих действиях украинскую сторону", - говорится в сообщении ОС.

Знать больше: 

Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Предыстория:

  • Разведение сил в Петровском и Золотом является условием для проведения саммита "нормандской четверки".
  • 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
  • Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
  • 1 октября президент Украины заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Украинская правда
Темы: ООСОБСЕДонбассОРДЛО
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