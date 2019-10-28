Аваков приїхав у Маріуполь в центр "Азову" і висловив підтримку

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, на фоні критики полку "Азов" у США, приїхав у Маріуполь до мобільного центру "Азову".

Джерело: Твіттер Авакова, пресслужба МВС

Пряма мова Авакова: "У Маріуполі відвідав мобільний центр ОЗСП НГУ "Азов", де готують бійців для наступальних операцій і проводять вогневі заняття з усього наявного в НГУ озброєння. Це один з найбільш професійних і підготовлених підрозділів. Наша філософія-максимальна підтримка тих,хто захищає Україну"

Дослівно прес-служба МВС: "Очільник МВС також відвідав базу навчального полігону "Азов", де проводять заняття із бойової стрільби та наступальних дій. Полігон знаходиться біля населеного пункту Новопетрівка та включає базовий табір, який здатний розмістити до 300 осіб особового складу та військове стрільбище, яке придатне для проведення вогневих занять з практичною стрільбою з усіх наявних сил та засобів озброєння НГУ, включаючи танки та артилерію".

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