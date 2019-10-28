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Аваков приїхав у Маріуполь в центр "Азову" і висловив підтримку

Понеділок, 28 жовтня 2019, 16:46
Аваков приїхав у Маріуполь в центр Азову і висловив підтримку

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, на фоні критики полку "Азов" у США, приїхав у Маріуполь до мобільного центру "Азову".

Джерело: Твіттер Авакова, пресслужба МВС

Пряма мова Авакова: "У Маріуполі відвідав мобільний центр ОЗСП НГУ "Азов", де готують бійців для наступальних операцій і проводять вогневі заняття з усього наявного в НГУ озброєння. Це один з найбільш професійних і підготовлених підрозділів. Наша філософія-максимальна підтримка тих,хто захищає Україну"

Дослівно прес-служба МВС: "Очільник МВС також відвідав базу навчального полігону "Азов", де проводять заняття із бойової стрільби та наступальних дій. Полігон знаходиться біля населеного пункту Новопетрівка та включає базовий табір, який здатний розмістити до 300 осіб особового складу та військове стрільбище, яке придатне для проведення вогневих занять з практичною стрільбою з усіх наявних сил та засобів озброєння НГУ, включаючи танки та артилерію".

Передісторія:

  • 20 жовтня 40 членів Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк "Азов" та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.
  • Полк "Азов" розцінив це як інформаційну атаку на Україну.
  • Аваков заявив, що спроба дискредитації спецпідрозділу Нацгвардії "Азов" – це знак якості його боротьби за територіальну цілісність України. Нагадаємо, "Азов" перебуває в структурі Міністерства внутрішніх справ, керівником якого є Аваков.
  • 25 жовтня народні депутати підготували проєкт листа до 40 американських конгресменів, які закликали занести "батальйон "Азов" до списку терористичних організацій.
  • "Азов" як добровольчий батальйон сформували 5 травня 2014 року активісти.
  • У липні 2014 року його реорганізували в батальйон патрульної служби міліції особливого призначення, у вересні 2014 року – в полк патрульної служби особливого призначення, а в листопаді того ж року "Азов" став підрозділом Національної гвардії МВС.
  • "Азовці" брали активну участь у бойових діях на Донбасі.

Теми: АваковДонбас
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