Аваков приехал в Мариуполь в центр "Азова" и выразил поддержку
Министр внутренних дел Арсен Аваков, на фоне критики полка "Азов" в США и конфликта с Офисом президента, приехал в Мариуполь в мобильный центр "Азова".
Источник: Твиттер Авакова, прес-служба МВД
Прямая речь Авакова: "В Мариуполе посетил мобильный центр ОЗСП НГУ "Азов", где готовят бойцов для наступательных операций и проводят огневые занятия из всего имеющегося в НГУ вооружения. Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия максимальная поддержка тех, кто защищает Украину".
Дословно пресс-служба МВС: "Глава МВД также посетил базу учебного полигона "Азов", где проводят занятия по боевой стрельбе и наступательных действий. Полигон находится у населенного пункта Новопетровка и включает базовый лагерь, который способен разместить до 300 человек личного состава и военное стрельбище, которое пригодно для проведения огневых занятий с практической стрельбой из всех имеющихся сил и средств вооружения НГУ, включая танки и артиллерию".
Почему это важно: В последнее время между офисом президента и членами "Азова" назрел конфликт относительно ситуации с разведением войск в Золотом-4. Полк "Азов" находится в структуре Министерства внутренних дел, руководителем которого является Аваков.
Предистория:
- 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск.
- Во время общения с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать.... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ведь не лох какой-то".
- Впоследствии в заметке на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.
- В свою очередь в штабе операции объединенных сил заявили, что люди с оружием, которым в субботу в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому предоставляется правовая оценка.
- 27 октября лидер Нацкорпусу Андрей Белецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".
- Позже Троян заявил, что ветераны-добровольцы, которые должны легальное оружие, вывезли ее в сопровождении полиции из Золотого-4.
- В понедельник к ветеранам, которые находятся в поселке Золотом Луганской, приехали вооруженные полицейские и пытались провести обыски у бойцов.
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