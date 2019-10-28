Аваков приехал в Мариуполь в центр "Азова" и выразил поддержку

Министр внутренних дел Арсен Аваков, на фоне критики полка "Азов" в США и конфликта с Офисом президента, приехал в Мариуполь в мобильный центр "Азова".

Источник: Твиттер Авакова, прес-служба МВД

Прямая речь Авакова: "В Мариуполе посетил мобильный центр ОЗСП НГУ "Азов", где готовят бойцов для наступательных операций и проводят огневые занятия из всего имеющегося в НГУ вооружения. Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия максимальная поддержка тех, кто защищает Украину".

Дословно пресс-служба МВС: "Глава МВД также посетил базу учебного полигона "Азов", где проводят занятия по боевой стрельбе и наступательных действий. Полигон находится у населенного пункта Новопетровка и включает базовый лагерь, который способен разместить до 300 человек личного состава и военное стрельбище, которое пригодно для проведения огневых занятий с практической стрельбой из всех имеющихся сил и средств вооружения НГУ, включая танки и артиллерию".

Почему это важно: В последнее время между офисом президента и членами "Азова" назрел конфликт относительно ситуации с разведением войск в Золотом-4. Полк "Азов" находится в структуре Министерства внутренних дел, руководителем которого является Аваков.

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