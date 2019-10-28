Аваков приехал в Мариуполь в центр "Азова" и выразил поддержку
Министр внутренних дел Арсен Аваков, на фоне критики полка "Азов" в США, приехал в Мариуполь в мобильный центр "Азова".
Источник: Твиттер Авакова, прес-служба МВД
Прямая речь Авакова: "В Мариуполе посетил мобильный центр ОЗСП НГУ "Азов", где готовят бойцов для наступательных операций и проводят огневые занятия из всего имеющегося в НГУ вооружения. Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия максимальная поддержка тех, кто защищает Украину".
Дословно пресс-служба МВС: "Глава МВД также посетил базу учебного полигона "Азов", где проводят занятия по боевой стрельбе и наступательных действий. Полигон находится у населенного пункта Новопетровка и включает базовый лагерь, который способен разместить до 300 человек личного состава и военное стрельбище, которое пригодно для проведения огневых занятий с практической стрельбой из всех имеющихся сил и средств вооружения НГУ, включая танки и артиллерию".
Предыстория:
- 20 октября 40 членов Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.
- Полк "Азов" расценил это как информационную атаку на Украину.
- Аваков заявил, что попытка дискредитации спецподразделения Нацгвардии "Азов" - это знак качества его борьбы за территориальную целостность Украины. Напомним, "Азов" находится в структуре Министерства внутренних дел, руководителем которого является Аваков.
- 25 октября народные депутаты подготовили проект письма 40 американским конгрессменам, призвавшим занести "батальон "Азов" в список террористических организаций.
- "Азов" как добровольческий батальон сформировали активисты 5 мая 2014 года.
- В июле 2014 года его реорганизовали в батальон патрульной службы милиции особого назначения, в сентябре 2014 года - в полк патрульной службы особого назначения, а в ноябре того же года "Азов" стал подразделением Национальной гвардии МВД.
- "Азовцы" принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе.