По позиціях добровольців у Золотому стріляли

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Понеділок, 28 жовтня 2019, 21:55

Позиції добровольців у Золотому були обстріляні зі стрілецької зброї.

Джерело: екс-боєць "Азова" Денис Янтар на ATR, джерело УП у полку "Азов"

Деталі: Журналіст Айдер Муждабаєв у прямому ефірі телеканалу ATR спілкувався з ексбійцем полку "Азов" Денисом Янтарем, який у цей час перебував у Золотому.

Але був змушений перервати ефір.

Невдовзі Муждабаєв знову зв'язався з Янтарем і "азовець" розповів про обстріл.

Факт обстрілу в Золотому також підтвердило джерело "Української правди", повідомивши, що "були обстріляні позиції, але невідомо ким" і що ніхто не постраждав.

Пряма мова Янтаря: "Якогось страшного обстрілу не було. Просто він був прицільніший і по тих місцях, де ми знаходимося.

Перший раз за той час, що ми тут стоїмо, як раз свистіло над нами.

Потрібно було себе убезпечити, тому що зброї в нас немає.

Деталі: Ветеран також зазначив, що стріляли зі стрілецької зброї.

Передісторія: 

  • 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ.
  • Під час спілкування з Денисом Янтарем Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ...  Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
  • У неділю ввечері Зеленський оприлюднив 24-хвилинне відео про Золоте і конфлікт із ветеранами.
  • У дописі на Facebook повідомив, що провів у Золотому дві доби, під час поїздки зустрічався з учителями та лікарями та дізнався про стурбованість місцевих мешканців через те, що на околиці оселилася група озброєних людей. "Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними", - пояснив своє спілкування з добровольцями президент.
  • У свою чергу у штабі Операції об'єднаних сил заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.
  • Розведення сил у Петровському і Золотому одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
  • Згідно з Мінськими домовленостями, розведення сил і засобів на лінії розмежування може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб.
  • За даними штабу ООС, українською стороною вжито усіх необхідних заходів для того, щоб відведення сил і засобів не послабило оборонних  можливостей українських підрозділів на визначеній ділянці лінії розмежування. 

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Українська правда
Теми: Донбас Розведення сил


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