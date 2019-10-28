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По позициям добровольцев в Золотом стреляли

Понедельник, 28 октября 2019, 20:55
По позициям добровольцев в Золотом стреляли

Позиции добровольцев в Золотом были обстреляны из стрелкового оружия.

Источник: экс-боец "Азова" Денис Янтарь, источник УП в полке "Азов"

Детали: Журналист Айдер Муждабаев в прямом эфире телеканала ATR общался с экс-бойцом полка "Азов" Денисом Янтарем, который в это время находился в Золотом.

Но был вынужден прервать эфир. 

Муждабаев связался с Янтарем еще раз и "азовец" рассказал об обстреле.

Факт обстрела в Золотом также подтвердил источник "Украинской правды", сообщив, что "были обстреляны позиции, но не известно кем" и что никто не пострадал.

Прямая речь Янтаря: "Какого-то страшного обстрела не было. 

Просто он был более прицельный по тем местам, где мы находимся. 

Первый раз за время, что мы здесь стоим, как раз свистело около нас.

Нужно было себя обезопасить, потому что оружия у нас нет.

Детали: Ветеран также отметил, что стреляли из стрелкового оружия.

Предыстория:

  • 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск.
  • Во время общения Денисом Янтарем Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".
  • В воскресенье вечером Зеленский обнародовал 24-минутное видео о Золотом и конфликте с ветеранами.
  • Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.
  • В свою очередь в штабе Операции объединенных сил заявили, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому дается правовая оценка. 
  • Разведение сил в Петровском и Золотом одно из условий для проведения саммита "нормандской четверки".
  • Согласно Минским договоренностям, разведение сил и средств на линии разграничения может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.
  • По данным штаба ООС, украинской стороной приняты все необходимые меры для того, чтобы отвод сил и средствам не ослабил оборонных возможностей украинских подразделений на определенном участке линии разграничения.

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Украинская правда

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Темы: ДонбассРазведение силЗолотое
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