Перестрілка в Харкові: поліція назвала основні версії, показала арсенал зброї кілера

Поліція назвала основні версії стрілянини на вулиці Клочківській у Харкові і показала арсенал зброї, вилучений у кілера, який підірвав себе.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "Головні версії, які наразі розглядає слідство, це замахи на умисне вбивство на замовлення особами з оточення потерпілих, друзів, знайомих з мотивів особистої неприязні, помсти, корисливих мотивів, або пов’язані з комерційною або кримінальною діяльністю потерпілих".

Деталі: Під час обшуку помешкання та дачної ділянки кілера виявили 13 мобільних телефонів, 2 ноутбуки, документи та значний збройний арсенал.

Серед вилученого – 130 гранат до підствольного гранатомету, 5 тротилових шашок, 7 ручних протитанкових гранатометів, електродетонатори, 6 піхотних вогнеметів "Шмель", фрагменти стрілецької зброї, автоматична зброя, рушниці, пістолети, велика кількість набоїв різних калібрів.

Вилучену зброю направили на експертизу "для перевірки на причетність до вчинення інших гучних злочинів у Харківському регіоні".

У слідчих діях взяли участь працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Передісторія:

Близько 12:05 по вулиці Клочківській у Харкові сталася перестрілка між групою чоловіків. Два харків'янини вийшли із супермаркету та направилися до свого автомобіля. Там їх очікував зловмисник, який відкрив вогонь. Чоловіки теж були озброєні.

Один із потерпілих помер у кареті швидкої, інший опинився в реанімації у тяжкому стані.

Після скоєння злочину нападник кинув зброю на місці події та зник на автомобілі "Тойота". Через кілька кварталів він зупинився та підпалив іномарку.

Патрульні виявили в районі Південного залізничного вокзалу особу, за прикметами схожу на розшукуваного. Штани зловмисника були у крові. Поліцейські дістали зброю, утікач відвернувся і підірвав себе гранатою.

Поліція встановила особу кілера. Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

У перестрілці був убитий Володимир Борох – один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Водночас у прокуратурі Києва повідомили, що свідчення убитого Бороха не були ключовими.

Дениса Вороненкова вбили пострілом у центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивцю Павла Паршова поранив охоронець колишнього російського депутата – і він помер у лікарні.

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