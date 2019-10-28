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Перестрілка в Харкові: поліція назвала основні версії, показала арсенал зброї кілера

Понеділок, 28 жовтня 2019, 22:49

Поліція назвала основні версії стрілянини на вулиці Клочківській у Харкові і показала арсенал зброї, вилучений у кілера, який підірвав себе.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "Головні версії, які наразі розглядає слідство, це замахи на умисне вбивство на замовлення особами з оточення потерпілих, друзів, знайомих з мотивів особистої неприязні, помсти, корисливих мотивів, або пов’язані з комерційною або кримінальною діяльністю потерпілих".

Деталі: Під час обшуку помешкання та дачної ділянки кілера виявили 13 мобільних телефонів, 2 ноутбуки, документи та значний збройний арсенал.

Серед вилученого – 130 гранат до підствольного гранатомету, 5 тротилових шашок, 7 ручних протитанкових гранатометів, електродетонатори, 6 піхотних вогнеметів "Шмель", фрагменти стрілецької зброї, автоматична зброя, рушниці, пістолети, велика кількість набоїв різних калібрів.

Вилучену зброю направили на експертизу "для перевірки на причетність до вчинення інших гучних злочинів у Харківському регіоні".

 
 
 
 

У слідчих діях взяли участь працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Передісторія:

  • Близько 12:05 по вулиці Клочківській у Харкові сталася перестрілка між групою чоловіків. Два харків'янини вийшли із супермаркету та направилися до свого автомобіля. Там їх очікував зловмисник, який відкрив вогонь. Чоловіки теж були озброєні. 
  • Один із потерпілих помер у кареті швидкої, інший опинився в реанімації у тяжкому стані.
  • Після скоєння злочину нападник кинув зброю на місці події та зник на автомобілі "Тойота". Через кілька кварталів він зупинився та підпалив іномарку.  
  • Патрульні виявили в районі Південного залізничного вокзалу особу, за прикметами схожу на розшукуваного. Штани зловмисника були у крові. Поліцейські дістали зброю, утікач відвернувся і підірвав себе гранатою.
  • Поліція встановила особу кілера. Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
  • У перестрілці був убитий Володимир Борох – один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
  • Водночас у прокуратурі Києва повідомили, що свідчення убитого Бороха не були ключовими.
  • Дениса Вороненкова вбили пострілом у центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивцю Павла Паршова поранив охоронець колишнього російського депутата – і він помер у лікарні.

Знати більше: Ключовий свідок. Що відомо про вбивство Вороненкова

Українська правда
Теми: Харківська областьполіція
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