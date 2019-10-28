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Перестрелка в Киеве: полиция назвала основные версии, показала арсенал оружия киллера

Понедельник, 28 октября 2019, 22:49

Полиция назвала основные версии стрельбы на улице Клочковской в ​​Харькове и показала арсенал оружия, изъятый ​​у взорвавшего себя киллера.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "Основные версии, которые сейчас рассматривает следствие, это покушения на умышленное убийство по заказу лицами из окружения потерпевших, друзей, знакомых по мотивам личной неприязни, мести, корыстных побуждений, или связанные с коммерческой или криминальной деятельностью потерпевших".

Детали: В ходе обыска квартиры и дачного участка киллера обнаружили 13 мобильных телефонов, 2 ноутбука, документы и значительный арсенал оружия.

Среди изъятого – 130 гранат к подствольному гранатомету, 5 тротиловых шашек, 7 ручных противотанковых гранатометов, электродетонаторы, 6 пехотных огнеметов "Шмель", фрагменты стрелкового оружия, автоматическое оружие, пистолеты, большое количество патронов различных калибров.

Изъятое оружие направлено на экспертизу "для проверки на причастность к совершению других громких преступлений в Харьковском регионе".

 
 
 
 

В следственных действиях приняли участвовали сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Предыстория:

  • Около 12:05 по улице Клочковской в Харькове произошла перестрелка между группой мужчин. Два харьковчанина вышли из супермаркета и направились к своему автомобилю. Там их ожидал злоумышленник, открывший огонь. Мужчины тоже были вооружены.
  • Один из пострадавших скончался в карете скорой, другой оказался в реанимации в тяжелом состоянии.
  • После совершения преступления нападавший бросил оружие на месте происшествия и скрылся на автомобиле Toyota. Через несколько кварталов он остановился и поджег иномарку.
  • Патрульные обнаружили в районе Южного железнодорожного вокзала лицо, по приметам похожее на разыскиваемого. Брюки злоумышленника были в крови. Полицейские достали оружие, беглец отвернулся и подорвал себя гранатой.
  • Полиция установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.
  • В перестрелке был убит Владимир Борох – один из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
  • В то же время в прокуратуре Киева сообщили, что показания убитого Борохова не были ключевыми.
  • Дениса Вороненкова убили выстрелом в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийцу Павла Паршова ранил охранник бывшего российского депутата – и он скончался в больнице.

Узнать больше: Ключевой свидетель. Что известно об убийстве Вороненкова

Украинская правда

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Темы: Харьковская областьполиция
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