Перестрелка в Киеве: полиция назвала основные версии, показала арсенал оружия киллера

Полиция назвала основные версии стрельбы на улице Клочковской в ​​Харькове и показала арсенал оружия, изъятый ​​у взорвавшего себя киллера.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "Основные версии, которые сейчас рассматривает следствие, это покушения на умышленное убийство по заказу лицами из окружения потерпевших, друзей, знакомых по мотивам личной неприязни, мести, корыстных побуждений, или связанные с коммерческой или криминальной деятельностью потерпевших".

Детали: В ходе обыска квартиры и дачного участка киллера обнаружили 13 мобильных телефонов, 2 ноутбука, документы и значительный арсенал оружия.

Среди изъятого – 130 гранат к подствольному гранатомету, 5 тротиловых шашек, 7 ручных противотанковых гранатометов, электродетонаторы, 6 пехотных огнеметов "Шмель", фрагменты стрелкового оружия, автоматическое оружие, пистолеты, большое количество патронов различных калибров.

Изъятое оружие направлено на экспертизу "для проверки на причастность к совершению других громких преступлений в Харьковском регионе".

В следственных действиях приняли участвовали сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Предыстория:

Около 12:05 по улице Клочковской в Харькове произошла перестрелка между группой мужчин. Два харьковчанина вышли из супермаркета и направились к своему автомобилю. Там их ожидал злоумышленник, открывший огонь. Мужчины тоже были вооружены.

Один из пострадавших скончался в карете скорой, другой оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

После совершения преступления нападавший бросил оружие на месте происшествия и скрылся на автомобиле Toyota. Через несколько кварталов он остановился и поджег иномарку.

Патрульные обнаружили в районе Южного железнодорожного вокзала лицо, по приметам похожее на разыскиваемого. Брюки злоумышленника были в крови. Полицейские достали оружие, беглец отвернулся и подорвал себя гранатой.

Полиция установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

В перестрелке был убит Владимир Борох – один из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

В то же время в прокуратуре Киева сообщили, что показания убитого Борохова не были ключевыми.

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