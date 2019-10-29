"Слуга народу" і "ЄС" посварилися в Раді: закидали одне одному держзраду

Фракції "Слуга народу" і "Європейська солідарність" обмінялися звинуваченнями народних депутатів від більшості і опозиції у державній зраді.

Відповідні заяви представники фракцій озвучили на засіданні 29 жовтня.

Депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв звинуватив фракцію "ЄС" у "виконанні плану з роздмухування ненависті у суспільстві", оскільки вони не вибачились за слова своєї депутатки Софії Федини стосовно президента Володимира Зеленського.

До трибуни вийшли усі "слуги народу".

"Думаю, що ми маємо визначити деякі "червоні лінії" самі, тому що ми ще, на жаль, молода демократія, тому що ми не знаємо поки – це що вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту… заклики до знищення верховного головнокомандувача та голови держави, ... чи, можливо, – це державна зрада", - сказав Потураєв.

Він додав, що дати оцінки таким закликам повинні правоохоронці.

Після цього слово взяла депутат від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич, яка згадала нещодавній виступ "слуги народу" на каналі російських пропагандистів.

"Наша партія висловлює обурення участю народного депутата від партії більшості у пропагандистських шоу. Євген Шевченко показав себе зрадником і колаборантом… Він наговорив не тільки на вибачення. На початку ефіру він заявив, що буде говорити від імені української влади і запропонував зустрітись напряму з керівником терористів. Це державна зрада", - заявила Зінкевич.

За її словами, Шевченка повинна взяти під варту СБУ, а перед ВР повинна зняти з нього недоторканість.

"Сподіваюся, що у "Слузі народу" пам’ятають, що вони слуги народу, а не Кремля, і самі ініціюють кримінальну справу проти колаборанта. Натомість вони роблять нападки на нашого депутата Софію Федину. Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція ветеранів, і вона висловила те, що звучить у думках мільйонів, і вона має право на цю думку", - сказала Зінкевич.

Вона також нагадала, що пішла у 18 років на фронт, а президент "4 рази ухилявся від повістки в армію".

"Влада має чітко розуміти: з нами так не можна – ні з ветеранами, ні з громадянським суспільством, ні з волонтерами", - підсумувала Зінкевич.

На це вийшов до трибуни Шевченко. Він наголосив, що СБУ має оцінювати не його слова, а слова Федини.

"Політику ненависті, розбрату треба припинити. Те, що роблять ваші колеги по фракції, закликаючи до вбивства президента, – це неприпустимо, і СБУ повинна дати оцінку діям саме ваших депутатів, а наша місія – це пропагування миру і стабільності в країні", - сказав Шевченко.

На це попросив слова нардеп від "ЄС" Артур Герасимов. Але спікер Ради Дмитро Разумков відмовив у репліці.

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