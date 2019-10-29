"Слуга народа" и "ЕС" поссорились в Раде: обвиняют друг друга госизмене
Фракции "Слуга народа" и "Европейская солидарность" обменялись обвинениями народных депутатов от большинства и оппозиции в государственной измене.
Соответствующие заявления представители фракций озвучили на заседании 29 октября.
Депутат от "Слуги народа" Никита Потураев обвинил фракцию "ЕС" в "исполнении плана по раздувания ненависти в обществе", поскольку они не извинились за слова своего депутата Софии Федины относительно президента Владимира Зеленского.
К трибуне вышли все "слуги народа".
"Думаю, что мы должны определить некоторые "красные линии" сами, потому что мы еще, к сожалению, молодая демократия, потому что мы не знаем пока – это свободная мысль и свобода слова, когда публично звучат призывы к мятежу... призывы к уничтожению верховного главнокомандующего и главы государства... или, возможно, – это государственная измена", - сказал Потураев.
Он добавил, что дать оценку таким призывам должны правоохранители.
После этого слово взяла депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич, которая вспомнила недавнее выступление "слуги народа" на канале российских пропагандистов.
"Наша партия выражает возмущение участием народного депутата от партии большинства в пропагандистских шоу. Евгений Шевченко показал себя предателем и коллаборационистом... Он наговорил не только на извинения. В начале эфира он заявил, что будет говорить от имени украинской власти и предложил встретиться напрямую с руководителем террористов. Это государственная измена", - заявила Зинкевич.
По ее словам, Шевченко должна взять под стражу СБУ, а перед этим ВР должна снять с него неприкосновенность.
"Надеюсь, что в "Слуге народа" помнят, что они слуги народа, а не Кремля, и сами инициируют уголовное дело против коллаборанта. Вместо этого они делают нападки на нашего депутата Софию Федину. Эмоциональное выступление Софии Федины – это словесная реакция ветеранов, и она выразила то, что звучит в мыслях миллионов, и она имеет право на это мнение", - сказала Зинкевич.
Она также напомнила, что пошла в 18 лет на фронт, а президент "4 раза уклонялся от повестки в армию".
"Власть должна четко понимать: с нами так нельзя – ни с ветеранами, ни с гражданским обществом, ни с волонтерами", - подытожила Зинкевич.
На это вышел к трибуне Шевченко. Он отметил, что СБУ должна оценивать не его слова, а слова Федины.
"Политику ненависти, раздоров следует прекратить. То, что делают ваши коллеги по фракции, призывая к убийству президента, – это недопустимо, и СБУ должна дать оценку действиям именно ваших депутатов, а наша миссия – это пропаганда мира и стабильности в стране", - сказал Шевченко.
После этого попросил слова нардеп от "ЕС" Артур Герасимов. Но спикер Рады Дмитрий Разумков отказал в реплике.
Предыстория:
- 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск.
- Во время общения с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то".
- Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.
- В свою очередь в штабе Операции объединенных сил заявили, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому дается правовая оценка.
- Комментируя высказывания Зеленского народный депутат "Евросолидарности" София Федина и волонтер Маруся Звиробий, отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.
- "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают… Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - заявляла во время стрима Федина.
- Ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистской передаче на российском "1 канале", где рассказал, какие "плохие" в Украине националисты.
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