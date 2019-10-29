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Рада зробила крок до штрафів за кнопкодавство

Вівторок, 29 жовтня 2019, 11:00

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким пропонується запровадити штрафи за неперсональне голосування.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: "За" проект закону №2148 авторства першого віце-спікера Руслана Стефанчука проголосували 287 нардепів.

Згідно з документом, за неперсональне голосування пропонують карати штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що станом на зараз становить 51-85 тисяч гривень.

Нардепи також не підтримали законопроект щодо запровадження кримінальної відповідальності народних депутатів за неособисте голосування, ініціаторами якого були представники "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич, Вадим Рабінович та Василь Німченко.

Нагадаємо: 

Валентина Романенко, УП
Теми: кнопкодавствоВерховна Рада
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