Рада зробила крок до штрафів за кнопкодавство
Вівторок, 29 жовтня 2019, 11:00
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким пропонується запровадити штрафи за неперсональне голосування.
Джерело: засідання парламенту
Деталі: "За" проект закону №2148 авторства першого віце-спікера Руслана Стефанчука проголосували 287 нардепів.
Згідно з документом, за неперсональне голосування пропонують карати штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що станом на зараз становить 51-85 тисяч гривень.
Нардепи також не підтримали законопроект щодо запровадження кримінальної відповідальності народних депутатів за неособисте голосування, ініціаторами якого були представники "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич, Вадим Рабінович та Василь Німченко.
Нагадаємо:
- У вересні в Раді журналісти "піймали" трьох нардепів на кнопкодавстві: "слугу народу" Сергія Литвиненка, "слугу народу" Олену Копанчук та самовисуванця Олександра Ковальова.
- 12 вересня кнопкодави від "Слуги народу" публічно вибачались та пообіцяли передати місячну зарплату на благодійність.
- Ковальов своє кнопкодавство ніяк не прокоментував. Після того, як його спіймали "на гарячому", Ковальов погрожував журналістам.
Валентина Романенко, УП