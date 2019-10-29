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Пристайко: Є попередня дата зустрічі "нормандської четвірки"

Вівторок, 29 жовтня 2019, 11:52

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко каже, що попередню дату зустрічі у "нормандському форматі" вже визначено, однак наразі ще не всі сторони на неї погодилися.

Джерело: коментар міністра журналістам у кулуарах першого інвестиційного форуму "RE:think. Invest in Ukraine" у Маріуполі, поданий Укрінформом.

Пряма мова: "Є попередня дата (нормандської зустрічі. - ред.), яку я не хочу вам зараз говорити, бо не всі сторони на неї ще погодилися. Ми не хочемо її зірвати, це дуже тонкий сенситивний процес".

Деталі: У відповідь на запитання журналістів, чи можлива "нормандська зустріч" до кінця року, міністр висловив сподівання, що вона відбудеться до кінця наступного місяця.

Що передувало: У Кремлі заявили, що уважно стежили за поїздкою президента Володимира Зеленського на Донбас і що про підготовку до саміту "нормандської четвірки" можна буде говорити, якщо українському лідеру вдасться домогтися розведення сил.

Чому це важливо: Для проведення "нормандського саміту" Росія висувала Україні вимогу – підписати так звану "формулу Штайнмаєра" та забезпечити відведення військ у Золотому та Петровському. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков також зазначав, що проведення "нормандської зустрічі" залежить від Путіна не в останню чергу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасМінські угодиРосіянормандський форматПристайко
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