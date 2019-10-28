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У Кремлі прокоментували перепалку Зеленського з добровольцями

Понеділок, 28 жовтня 2019, 12:30

У Кремлі стежили за поїздкою президента Володимира Зеленського на Донбас і тепер заявляють, що про підготовку до саміту "Нормандської четвірки" можна буде говорити, якщо українському лідеру вдасться домогтися розведення сил.

Джерело: коментар прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, поданий російським "Інтерфаксом"

Пряма мова: "Ми стежили з великою увагою (за поїздкою Зеленського). Деякі діалоги (між українським лідером і представниками добровольчих батальйонів), які мали місце, висвітили на повний зріст проблеми, які є і показали першоджерело цих проблем...

Ми сподіваємося, що в міру того, як президент України змусить такі підрозділи виконувати власні накази, можна буде говорити про підготовку до розведення, що є важливою складовою частиною підготовки до проведення саміту".

Чому це важливо: Розведенню сил в районі Золотого на Луганщині перешкоджають обстріли, які ведуть окупаційні сили, контрольовані Кремлем. Російська сторона продовжує робити вигляд, що не впливає на дії своїх маріонеток.

Що було раніше: 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції".

Зокрема, одному з людей у військовій формі Зеленський сказав: "Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери".

Згодом у прес-центрі ООС заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент Володимир Зеленський, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.

Пізніше заступник голови Нацполіціі Вадим Троян заявив, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції з Золотого-4.

Передісторія:

  • Розведення сил у Петровському і Золотому одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
  • 13 вересня представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма зазначав, що президент Володимир Зеленський буде ставити на майбутній "Нормандській зустрічі" питання щодо відведення військ по всій лінії зіткнення.
  • У свою чергу глава Міноборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.
  • 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.  
  • 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія". 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • 9 жовтня на блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які прямували в Золоте, аби не допустити розведення сил.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петровське.

Знати більше:

Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленський
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