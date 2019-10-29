Пристайко: Есть предварительная дата встречи "нормандской четверки"

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Вторник, 29 октября 2019, 12:52

Министр иностранных дел Вадим Пристайко говорит, что предварительная дата встречи в "нормандском формате" уже определена, однако пока еще не все стороны на нее согласились.

Источник: комментарий министра журналистам в кулуарах первого инвестиционного форума "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, поданный Укринформом.

Прямая речь: "Есть предварительная дата (нормандской встречи. - ред), которую я не хочу вам сейчас говорить, потому что не все стороны на нее еще согласились. Мы не хотим ее сорвать, это очень тонкий сенситивный процесс".

Детали: В ответ на вопрос журналистов, возможна ли "нормандская встреча" до конца года, министр выразил надежду, что она состоится до конца следующего месяца.

Что было ранее: В Кремле заявили, что внимательно следили за поездкой президента Владимира Зеленского на Донбасс и о подготовке к саммиту "нормандской четверки" можно будет говорить, если украинскому лидеру удастся добиться разведения сил.

Почему это важно: Для проведения "нормандского саммита" Россия выдвигала Украине требование - подписать так называемую "формулу Штайнмайера" и обеспечить отвод войск в Золотом и Петровском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проведение "нормандской встречи"  зависит от Путина не в последнюю очередь.

Темы: Донбасс Минские соглашения Росcия


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