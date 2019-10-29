Аваков не збирається йти у відставку через справу Гандзюк

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже, що через справу про вбивство радниці Херсонського міського голови, активістки Катерини Гандзюк, не збирається йти у відставку.

Про це він сказав в коментарі журналістам, повідомляє Громадське.

"Я розділяю заклики пасіонарної частини від реального стану речей. Тому я не цукровий, не розтану. Через цю справу не піду (у відставку — ред.)", - сказав він, додавши, що піде у відставку, коли відчує, що його принципи не будуть збігатися з тим що відбувається.

"Поки це не так", - додав він.

Перед цим Аваков розповів, як відбувалося розслідування.

"Є виконання цього злочину, напад, який потім переріс у вбивство Гандзюк і пошук замовника. Першу частину розслідувала поліція. Бурно з різними емоціями, з пошуками різних варіантів, але встановили виконавців і всі ці виконавці були арештовані, частина з них продовжує сидіти у в’язниці, частина з яких дала покази і перебуває під якимись іншими санкціями, але виникло запитання, хто ж замовник. Генеральний прокурор тоді прийняв рішення і цю справу закріпив за СБУ", - розповів міністр.

"Таким чином всі матеріали по розслідуванню цієї справи… були всі забрані в нас і віддані в СБУ. Наскільки я знаю, там є кілька обґрунтованих версій і слідство СБУ, як мені здається, найближчим часом прийме якісь додаткові процесуальні дії", - додав Аваков.

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