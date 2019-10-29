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Аваков не збирається йти у відставку через справу Гандзюк

Вівторок, 29 жовтня 2019, 11:57

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже, що через справу про вбивство радниці Херсонського міського голови, активістки Катерини Гандзюк, не збирається йти у відставку.

Про це він сказав в коментарі журналістам, повідомляє Громадське.

"Я розділяю заклики пасіонарної частини від реального стану речей. Тому я не цукровий, не розтану. Через цю справу не піду (у відставку — ред.)", - сказав він, додавши, що піде у відставку, коли відчує, що його принципи не будуть збігатися з тим що відбувається.

"Поки це не так", - додав він.

Перед цим Аваков розповів, як відбувалося розслідування.

"Є виконання цього злочину, напад, який потім переріс у вбивство Гандзюк і пошук замовника. Першу частину розслідувала поліція. Бурно з різними емоціями, з пошуками різних варіантів, але встановили виконавців і всі ці виконавці були арештовані, частина з них продовжує сидіти у в’язниці, частина з яких дала покази і перебуває під якимись іншими санкціями, але виникло запитання, хто ж замовник. Генеральний прокурор тоді прийняв рішення і цю справу закріпив за СБУ", - розповів міністр.

"Таким чином всі матеріали по розслідуванню цієї справи… були всі забрані в нас і віддані в СБУ. Наскільки я знаю, там є кілька обґрунтованих версій і слідство СБУ, як мені здається, найближчим часом прийме якісь додаткові процесуальні дії", - додав Аваков.      

Нагадаємо:

  • 6 червня Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у нападі на громадську діячку Катерину Гандзюк і призначив їм покарання.
  • Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення,  Віктор Горбунов - 3 роки. Обвинувачених зобов’язали сплатити 50 тис. грн на покриття судових витрат.
  • 3 червня усі п’ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провинуі пішли на угоду зі слідством.
  • У травні поліція затримала5 підозрюваних у нападі на Гандзюк.
  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік виливна Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а через 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

"Українська правда" у Threads

Теми: Аваковвідставка
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