Аваков не собирается уходить в отставку из-за дела Гандзюк

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорит, что из-за дела об убийстве советника Херсонского городского головы, активистки Екатерины Гандзюк, не собирается уходить в отставку.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает "Громадське".

"Я разделяю призывы пассионарной части от реального положения вещей. Я не сахарный, не растаю. Из-за этого дела не пойду (в отставку - ред.)", - сказал он, добавив, что уйдет в отставку, когда почувствует, что его принципы не будут совпадать с тем, что происходит.

"Пока это не так", - добавил он.

Перед этим Аваков рассказал, как происходило расследование.

"Есть выполнения этого преступления, нападение, которое затем переросло в убийство Гандзюк и поиск заказчика. Первую часть расследовала полиция. Бурно с различными эмоциями, с поисками различных вариантов, но установили исполнителей и все эти исполнители были арестованы, часть из них продолжает сидеть в тюрьме, часть из которых дала показания и находится под какими-то другими санкциями, но возник вопрос, кто же заказчик. Генеральный прокурор тогда принял решение и это дело закрепил за СБУ", - рассказал министр.

"Таким образом все материалы по расследованию этого дела... были все забраны у нас и отданы в СБУ. Насколько я знаю, там есть несколько обоснованных версий следствие СБУ, как мне кажется, в ближайшее время примет какие-то дополнительные процессуальные действия", - добавил Аваков.

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