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Імпічмент Трампа: в Конгресі допитають уродженця України

Вівторок, 29 жовтня 2019, 16:51

У США в рамках процедури імпічменту президента США допитають уродженця України Александра Віндмана, який тепер обіймає посаду директора з питань Європи Ради з національної безпеки США.

Про це у вівторок пише Голос Америки з посиланням на статтю The New York Times.

Вказується, що Віндману та його брату Євгену було три роки, коли вони з батьком, бабусею та старшим братом прибули до США і оселилися на Брайтон біч у Нью-Йорку.

В 1998 році Александр Віндман закінчив Державний університет Нью-Йорка, потім вступив до війська і, серед іншого, служив у Південній Кореї, Німеччині а також в 2003 році в Іраку, де його було поранено, за що він отримав нагороду "Пурпурове серце".

Пізніше почав працювати в Білому домі.

У Александра Віндмана є брат-близнюк, який також має високе військове звання і, як і його брат, обіймає високу посаду в адміністрації Трампа. Він є юристом Білого дому, відповідальним за питання етики.

Знати більше:

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Що передувало:

  • На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схилявпрезидента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
  • Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднивчастину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.
  • Президент США Дональд Трамп вимагатимепровести голосування в Палаті представників з питання імпічменту до того, як Білий дім надасть всі документи, які вимагають демократи.

Теми: ТрампСШАімпічмент
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