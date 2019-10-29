Імпічмент Трампа: в Конгресі допитають уродженця України

У США в рамках процедури імпічменту президента США допитають уродженця України Александра Віндмана, який тепер обіймає посаду директора з питань Європи Ради з національної безпеки США.

Про це у вівторок пише Голос Америки з посиланням на статтю The New York Times.

Вказується, що Віндману та його брату Євгену було три роки, коли вони з батьком, бабусею та старшим братом прибули до США і оселилися на Брайтон біч у Нью-Йорку.

В 1998 році Александр Віндман закінчив Державний університет Нью-Йорка, потім вступив до війська і, серед іншого, служив у Південній Кореї, Німеччині а також в 2003 році в Іраку, де його було поранено, за що він отримав нагороду "Пурпурове серце".

Пізніше почав працювати в Білому домі.

У Александра Віндмана є брат-близнюк, який також має високе військове звання і, як і його брат, обіймає високу посаду в адміністрації Трампа. Він є юристом Білого дому, відповідальним за питання етики.

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