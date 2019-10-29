Спецпред ОБСЄ Сайдік повідомив, що готується великий обмін полоненими

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 18:59

Гуманітарна робоча група Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі продовжила дискусію з обміну полоненими.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдік

Деталі: За словами Сайдіка, триває серйозна робота, готується великий обмін.

Наступна зустріч ТКГ буде 12 листопада.

Що було раніше: Речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила: у Тристоронній контактній групі вважають, що початок розведення сил у Золотому відкриває шлях до зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні.

29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.

Цього ж дня в штабі ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Однак пізніше військові заявили, що обстріл у цьому районі "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".

Водночас, 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (в межах ділянки розведення) - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Незважаючи на обстріл, СММ ОБСЄ також повідомляє про розведення сил у районі Золотого.

Теми: ООС ОБСЄ


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