ТКГ відкрила шлях до зустрічі в Нормандському форматі – речниця Кучми
У Тристоронній контактній групі вважають, що повідомлення про розведення сил у Золотому відкриває шлях до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні.
Джерело: Facebook-сторінка речниці представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер
Дослівно: "Підсумки роботи ТКГ за останній період відкрили шлях до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні, де, на думку Леоніда Кучми, можливе погодження дорожньої карти досягнення миру в Україну.
Тристороння контактна група отримала інформацію щодо початку розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Золоте.
У відповідності до рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком повинно стати розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське - за умови 7-денного дотримання режиму тиші".
Деталі: Обов’язкова умова розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів.
29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок.
Водночас, 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".
Попри обстріл, СММ ОБСЄ також повідомляє про розведення сил у районі Золотого.
Крім того, у вівторок у штабі ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".
Однак пізніше військові заявили, що обстріл у цьому районі "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".
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Нагадаємо:
- Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ – підписати так звану "формулу Штайнмаєра".
- Розведення сил у Золотому і Петрівському – також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
- 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
- 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
- У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.