Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ТКГ відкрила шлях до зустрічі в Нормандському форматі – речниця Кучми

Вівторок, 29 жовтня 2019, 16:21
ТКГ відкрила шлях до зустрічі в Нормандському форматі – речниця Кучми

У Тристоронній контактній групі вважають, що повідомлення про розведення сил у Золотому відкриває шлях до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні.

Джерело: Facebook-сторінка речниці представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер

Дослівно: "Підсумки роботи ТКГ за останній період відкрили шлях до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні, де, на думку Леоніда Кучми, можливе погодження дорожньої карти досягнення миру в Україну.

Тристороння контактна група отримала інформацію щодо початку розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Золоте.

У відповідності до рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком повинно стати розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське - за умови 7-денного дотримання режиму тиші".

Деталі: Обов’язкова умова розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів.

29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок.

Водночас, 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Попри обстріл, СММ ОБСЄ також повідомляє про розведення сил у районі Золотого.

Крім того, у вівторок у штабі ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Однак пізніше військові заявили, що обстріл у цьому районі "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".

Читайте також: Пристайко: "нормандська зустріч" в листопаді – останній шанс "Мінська"

Нагадаємо:

  • Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ – підписати так звану "формулу Штайнмаєра".
  • Розведення сил у Золотому і Петрівському – також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
  • 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРозведення силОб'єднані сили на ДонбасіООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: