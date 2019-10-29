ТКГ відкрила шлях до зустрічі в Нормандському форматі – речниця Кучми

У Тристоронній контактній групі вважають, що повідомлення про розведення сил у Золотому відкриває шлях до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні.

Джерело: Facebook-сторінка речниці представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер

Дослівно: "Підсумки роботи ТКГ за останній період відкрили шлях до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні, де, на думку Леоніда Кучми, можливе погодження дорожньої карти досягнення миру в Україну.

Тристороння контактна група отримала інформацію щодо початку розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Золоте.

У відповідності до рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком повинно стати розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське - за умови 7-денного дотримання режиму тиші".

Деталі: Обов’язкова умова розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів.

29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок.

Водночас, 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Попри обстріл, СММ ОБСЄ також повідомляє про розведення сил у районі Золотого.

Крім того, у вівторок у штабі ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Однак пізніше військові заявили, що обстріл у цьому районі "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".

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