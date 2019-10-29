ТКГ відкрила шлях до зустрічі в Нормандському форматі – речниця Кучми

8793 перегляди
Вівторок, 29 жовтня 2019, 17:21

У Тристоронній контактній групі вважають, що повідомлення про розведення сил у Золотому відкриває шлях до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні.

Джерело: Facebook-сторінка речниці представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер

Дослівно: "Підсумки роботи ТКГ за останній період відкрили шлях до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні, де, на думку Леоніда Кучми, можливе погодження дорожньої карти досягнення миру в Україну.

Тристороння контактна група отримала інформацію щодо початку розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Золоте.

У відповідності до рамкового рішення ТКГ від 2016 року наступним кроком повинно стати розведення сил та засобів на ділянці в районі н.п. Петрівське - за умови 7-денного дотримання режиму тиші".

Деталі: Обов’язкова умова розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів.

29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок.

Водночас, 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Попри обстріл, СММ ОБСЄ також повідомляє про розведення сил у районі Золотого.

Крім того, у вівторок у штабі ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Однак пізніше військові заявили, що обстріл у цьому районі "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".

Читайте також: Пристайко: "нормандська зустріч" в листопаді – останній шанс "Мінська"

Нагадаємо:

  • Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ – підписати так звану "формулу Штайнмаєра".
  • Розведення сил у Золотому і Петрівському – також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
  • 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.

Українська правда
Теми: Донбас Розведення сил Об'єднані сили на Донбасі ООС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В ОБСЄ підтвердили розведення сил у Золотому 29 жовтня 2019, 17:54
Розведення біля Золотого почали попри порушення режиму тиші 29 жовтня 2019, 16:57
У Путіна схвалили розведення військ в Золотому 29 жовтня 2019, 15:25
Усі новини
Головні новини
В Києві затримали головного спеціаліста НБУ: погорів на хабарі в $50 тисяч
Розведення біля Золотого: в ОБСЄ не бачили обстрілів, які фіксував штаб ООС
ТКГ відкрила шлях до зустрічі в Нормандському форматі – речниця Кучми
Розведення біля Золотого почали попри порушення режиму тиші
Усі новини
читай!

10 книжок для тих, кому трохи за 10

Лайфхаки

Як не відволікатися на Facebook та Instagram

success story

5 шляхів насолоджуватися застіллям тверезим