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Спецпред ОБСЕ Сайдик сообщил, что готовится большой обмен пленными

Вторник, 29 октября 2019, 17:59

Гуманитарная рабочая группа Трехсторонней контактной группы продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в рамках урегулирования ситуации на Донбассе. 

Источник: БЕЛТА со ссылкой на спецпреда ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика

Детали: По словам Сайдика, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен.

Следующая встреча ТКГ состоится 12 ноября.

Что было ранее: Спикер представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила: в Трехсторонний контактной группе считают, что начало разведения сил в Золотом открывает путь к встрече в нормандской формате на высшем уровне.

29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.

В то же время, 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Несмотря на обстрел, СММ ОБСЕ также сообщает о разведении сил в районе Золотого.

Темы: ООСОБСЕ
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