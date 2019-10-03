Суд відправив у СІЗО поліцейського, який побив студента в Полтаві

Колишнього сержанта поліції, який разом разом із іншим чоловіком напав на жінку та побив 17-річного студента у Полтаві, суд відправив за грати на 2 місяці без права внесення застави.

Джерело: прес-служба ДБР.

Дослівно у повідомленні ДБР: "Колишньому сержанту поліції, який 29 вересня 2019 року під час резонансної бійки у місті Полтаві наніс потерпілим тілесні ушкодження, обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 днів".

Деталі: Таке рішення було прийнято в Октябрському районному суді м. Полтави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює теруправління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві.

В ДБР додали, що на даний час вирішується питання, щодо кваліфікації дій іншого учасника бійки—сина правоохоронця.

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