Суд відправив у СІЗО поліцейського, який побив студента в Полтаві

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Четвер, 3 жовтня 2019, 15:31

Колишнього сержанта поліції, який разом разом із іншим чоловіком напав на жінку та побив 17-річного студента у Полтаві, суд відправив за грати на 2 місяці без права внесення застави.

Джерело: прес-служба ДБР.

Дослівно у повідомленні ДБР: "Колишньому сержанту поліції, який 29 вересня 2019 року під час резонансної бійки у місті Полтаві наніс потерпілим тілесні ушкодження, обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 днів".

Деталі: Таке рішення було прийнято в Октябрському районному суді м. Полтави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює теруправління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві.

В ДБР додали, що на даний час вирішується питання, щодо кваліфікації дій іншого учасника бійки—сина правоохоронця.

Передісторія:

  • 29 вересня у Полтаві двоє нетверезих чоловіків, серед яких працівник поліції, напали на жінку та двох підлітків: після удару бейсбольною битою у хлопця діагностували розрив селезінки.
  • За даними керівника ГО "Українська академія лідерства" Романа Тичківського, постраждав 17-річний Максим Кутняк, а одним із нападників, який саме і вдарив студента битою, був поліцейський на ім’я Василь Твердохліб.  
  • У поліції пізніше підтвердили, що, за даними слідства, "одним із фігурантів конфлікту є працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".
  • Матеріали досудового розслідування направили до територіального управління Державного бюро розслідувань.
  • Співробітника полтавської поліції, який разом з іншим чоловіком напав на жінку та побив биткою 17-річного студента, звільнили з посади.

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Теми: кримінал поліція Полтава ДБР


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