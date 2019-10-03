Суд отправил в СИЗО полицейского, избившего студента в Полтаве
Бывшего сержанта полиции, который вместе вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил 17-летнего студента в Полтаве, суд отправил на 2 месяца за решетку без права внесения залога.
Источник: пресс-служба ГБР.
Дословно в сообщении ГБР: "Бывшему сержанту полиции, который 29 сентября 2019 во время резонансной драки в Полтаве нанес потерпевшим телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней".
Детали: Такое решение было принято в Октябрьском районном суде. Полтавы.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет теруправление Государственного бюро расследований, расположенное в городе Полтаве.
В ГБР добавили, что в настоящее время решается вопрос относительно квалификации действий другого участника драки - сына правоохранителя.
Предыстория:
- 29 сентября в Полтаве двое нетрезвых мужчин, один из которых – сотрудник полиции, напали на женщину и двух подростков: после удара бейсбольной битой у парня диагностировали разрыв селезенки.
- По данным руководителя ОО "Украинская академия лидерства" Романа Тичковского, пострадал 17-летний Максим Кутняк, а одним из нападавших, который как раз и бил студента бытой, был полицейский по имени Василий Твердохлеб.
- В полиции позже подтвердили, что, по данным следствия, "одним из фигурантов конфликта является сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".
- Материалы досудебного расследования направили в территориальное управление Государственного бюро расследований.
- Сотрудника полтавской полиции, который вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил битой 17-летнего студента, уволили.
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