Суд отправил в СИЗО полицейского, избившего студента в Полтаве

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Четверг, 3 октября 2019, 15:31

Бывшего сержанта полиции, который вместе вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил 17-летнего студента в Полтаве, суд отправил на 2 месяца за решетку без права внесения залога.

Источник: пресс-служба ГБР.

Дословно в сообщении ГБР: "Бывшему сержанту полиции, который 29 сентября 2019 во время резонансной драки в Полтаве нанес потерпевшим телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней".

Детали: Такое решение было принято в Октябрьском районном суде. Полтавы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет теруправление Государственного бюро расследований, расположенное в городе Полтаве.

В ГБР добавили, что в настоящее время решается вопрос относительно квалификации действий другого участника драки - сына правоохранителя.

Предыстория:

  • 29 сентября в Полтаве двое нетрезвых мужчин, один из которых – сотрудник полиции, напали на женщину и двух подростков: после удара бейсбольной битой у парня диагностировали разрыв селезенки.
  • По данным руководителя ОО "Украинская академия лидерства" Романа Тичковского, пострадал 17-летний Максим Кутняк, а одним из нападавших, который как раз и бил студента бытой, был полицейский по имени Василий Твердохлеб.  
  • В полиции позже подтвердили, что, по данным следствия, "одним из фигурантов конфликта является сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".
  • Материалы досудебного расследования направили в территориальное управление Государственного бюро расследований.
  • Сотрудника полтавской полиции, который вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил битой 17-летнего студента, уволили.

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Темы: криминал полиция Полтава ГБР


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