Голова ОПУ: В олігархів нема можливості нас шантажувати

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що за час його роботи в ОПУ, ніхто з команди Зеленського не брав хабарів і не ділив якихось потоків, тому в олігархів нема можливості шантажувати нову владу.

Джерело: інтерв’ю Богдана УП

Пряма мова: "За весь час моєї присутності, моєї команди в цьому приміщенні ніхто не взяв жодної копійки хабара, не отримав долі в якихось потоках і в якихось інтересах. І просити в них у нас нема чого.

У нас достатньо голосів у Верховній Раді, щоб самостійно приймати рішення. І якщо комусь з олігархів у нас щось не подобається, у них нема можливості нас шантажувати".

Деталі: Богдан також запевняє, що у нього немає тем для комунікації з олігархами.

Він додав, що багато олігархів можуть звертатися з якимись законодавчими питаннями – в основному, коли Верховна Рада приймає закони, які їх не влаштовують. Але в такому разі Богдан, за його словами, лише з’єднує таких людей зі спеціалістами – депутатом або зі своїм заступником – і тільки для "інтелектуального спору", щоб почути якісь доводи.

Він також нагадав, що президент і керівництво ОПУ зустрічалися з великими бізнесменами – Ігорем Коломойським, Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим, про що повідомляли публічно.

Також Богдан зазначив, що ОПУ буде просити олігархів "у випадку найменшого примирення вкладати гроші в Донбас".

Він визнав, що боїться, що олігархи можуть повернути собі вплив на політику, але наразі не розуміє, як вони це зможуть зробити, оскільки, за словами Богдана, "жодна політична партія, в тому числі "Слуга народу", не має жодного впливу на Кабінет міністрів".

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