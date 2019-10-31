Глава ОПУ: У олигархов нет возможности нас шантажировать

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Четверг, 31 октября 2019, 10:22

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что за время его работы в ОПУ, никто из команды Зеленского не брал взяток и не делил каких потоков, поэтому у олигархов нет возможности шантажировать новую власть.

Источник: интервью Богдана УП

Прямая речь: "За все время моего присутствия, моей команды в этом помещении никто не взял ни копейки взятки, не получил доли в каких-то потоках и в каких-то интересах. И просить у них у нас нечего.

У нас достаточно голосов в Верховной Раде, чтобы самостоятельно принимать решения. И если кому-то из олигархов у нас что-то не нравится, у них нет возможности нас шантажировать".

Детали: Богдан также уверяет, что у него нет тем для коммуникации с олигархами.

Он добавил, что многие олигархи могут обращаться с какими-то законодательными вопросами – в основном, когда Верховная Рада принимает законы, которые их не устраивают. Но в таком случае Богдан, по его словам, только соединяет людей со специалистами – депутатом или со своим заместителем – и только для "интеллектуального спора", чтобы услышать какие-то доводы.

Он также напомнил, что президент и руководство ОПУ встречались с крупными бизнесменами – Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым, о чем сообщали публично.

Также Богдан отметил, что ОПУ будет просить олигархов "в случае малейшего примирения вкладывать деньги в Донбасс".

Он признал, что боится, что олигархи могут вернуть себе влияние на политику, но пока не понимает, как они это смогут сделать, поскольку, по словам Богдана, "ни одна политическая партия, в том числе и "Слуга народа", не имеет никакого влияния на Кабинет министров".

Предыстория:

  • В июне президент Владимир Зеленский во время выступления на Бизнес форуме заявил, что уже встречался с тремя украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей.
  • Относительно Коломойского он сказал: "Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает".
  • После этого Коломойский заявил, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса.
  • В июле Фонд Ахметова по просьбе Зеленского купил "скорые". 
  • В октябре Виктор Пинчук купил квартиры морякам, которые были в плену. Сообщалось, что это было сделано по инициативе президента.

Украинская правда
Темы: Богдан Офис президента олигархи


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