Глава ОПУ: У олигархов нет возможности нас шантажировать

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что за время его работы в ОПУ, никто из команды Зеленского не брал взяток и не делил каких потоков, поэтому у олигархов нет возможности шантажировать новую власть.

Источник: интервью Богдана УП

Прямая речь: "За все время моего присутствия, моей команды в этом помещении никто не взял ни копейки взятки, не получил доли в каких-то потоках и в каких-то интересах. И просить у них у нас нечего.

У нас достаточно голосов в Верховной Раде, чтобы самостоятельно принимать решения. И если кому-то из олигархов у нас что-то не нравится, у них нет возможности нас шантажировать".

Детали: Богдан также уверяет, что у него нет тем для коммуникации с олигархами.

Он добавил, что многие олигархи могут обращаться с какими-то законодательными вопросами – в основном, когда Верховная Рада принимает законы, которые их не устраивают. Но в таком случае Богдан, по его словам, только соединяет людей со специалистами – депутатом или со своим заместителем – и только для "интеллектуального спора", чтобы услышать какие-то доводы.

Он также напомнил, что президент и руководство ОПУ встречались с крупными бизнесменами – Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым, о чем сообщали публично.

Также Богдан отметил, что ОПУ будет просить олигархов "в случае малейшего примирения вкладывать деньги в Донбасс".

Он признал, что боится, что олигархи могут вернуть себе влияние на политику, но пока не понимает, как они это смогут сделать, поскольку, по словам Богдана, "ни одна политическая партия, в том числе и "Слуга народа", не имеет никакого влияния на Кабинет министров".

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