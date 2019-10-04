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Перевели до СІЗО підозрюваного у вбивстві, який відсиджувався в психлікарні

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 16:18

Суд вирішив перевести з психіатричного закладу до СІЗО підозрюваного у вбивстві байкера – віце-чемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка.

Джерело: столична прокуратура, коментар УП її речниці Надії Максимець

Дослівно: 4 жовтня Дарницький районний суд Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №2 та змінив чоловіку, підозрюваному в умисному вбивстві, запобіжний захід з поміщення до психіатричного закладу на тримання під варту у слідчому ізоляторі".

Деталі: Слепченка підозрюють у вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе у травні 2017 року. За рішенням суду та на підставі судово-психіатричної експертизи майже 2 роки він перебував у психіатричному закладі у Глевасі на Київщині.

Однак, як встановила прокуратура, перебуваючи у лікарні, підозрюваний неодноразово самовільно залишав медичний заклад та під час чергової втечі, яка мала місце 14.05.2019, був затриманий в одному з торгівельних центрів Васильківського району Київської області.

 

У зв’язку з цим, правоохоронці ініціювали проведення ще однієї судово-психіатричної експертизи, результати якої засвідчили, що на теперішній час підозрюваний будь-якими психічним захворюванням не страждає. За результатами нинішнього засідання суду клопотання прокурора задоволено повністю.

Пряма мова Максимець: "Сьогодні у суді допитали експерта, який надав вичерпні відповіді на всі запитання щодо наданих висновків, підтвердив їх правильність та свою компетентність. Відтак, суд підтримав позицію прокурора та змінив підозрюваному запобіжний захід".

Українська правда
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