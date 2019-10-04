Перевели до СІЗО підозрюваного у вбивстві, який відсиджувався в психлікарні
Суд вирішив перевести з психіатричного закладу до СІЗО підозрюваного у вбивстві байкера – віце-чемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка.
Джерело: столична прокуратура, коментар УП її речниці Надії Максимець
Дослівно: 4 жовтня Дарницький районний суд Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №2 та змінив чоловіку, підозрюваному в умисному вбивстві, запобіжний захід з поміщення до психіатричного закладу на тримання під варту у слідчому ізоляторі".
Деталі: Слепченка підозрюють у вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе у травні 2017 року. За рішенням суду та на підставі судово-психіатричної експертизи майже 2 роки він перебував у психіатричному закладі у Глевасі на Київщині.
Однак, як встановила прокуратура, перебуваючи у лікарні, підозрюваний неодноразово самовільно залишав медичний заклад та під час чергової втечі, яка мала місце 14.05.2019, був затриманий в одному з торгівельних центрів Васильківського району Київської області.
У зв’язку з цим, правоохоронці ініціювали проведення ще однієї судово-психіатричної експертизи, результати якої засвідчили, що на теперішній час підозрюваний будь-якими психічним захворюванням не страждає. За результатами нинішнього засідання суду клопотання прокурора задоволено повністю.
Пряма мова Максимець: "Сьогодні у суді допитали експерта, який надав вичерпні відповіді на всі запитання щодо наданих висновків, підтвердив їх правильність та свою компетентність. Відтак, суд підтримав позицію прокурора та змінив підозрюваному запобіжний захід".
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