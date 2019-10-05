На мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід
На мосту поблизу Станиці Луганської відкрили тимчасовий обхідний перехід.
Джерело: сайт президента
Дослівно: "На мосту поблизу Станиці Луганської тривають відновлювальні роботи. Станом на 5 жовтня там відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували звести до 11 жовтня, однак роботи закінчили раніше. Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують".
Деталі: Зазначається, що на дорозі до мосту поклали покриття та наносять розмітку. Очікується, що роботи на переправі буде завершено до 15 листопада.
У прес-службі нагадали, що за перебігом відновлювальних робіт можна стежити в режимі онлайн. Посилання на цілодобову трансляцію розміщено на сайті президента.
Передісторія:
- 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
- 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської.
- 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. За його словами, це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
- Раніше у прес-службі президента заявляли, що відкрити відновлений міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській планують до 27 листопада.
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