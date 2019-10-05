На мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід

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Субота, 5 жовтня 2019, 15:39

На мосту поблизу Станиці Луганської відкрили тимчасовий обхідний перехід.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "На мосту поблизу Станиці Луганської тривають відновлювальні роботи. Станом на 5 жовтня там відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували звести до 11 жовтня, однак роботи закінчили раніше. Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують".

Деталі: Зазначається, що на дорозі до мосту поклали покриття та наносять розмітку. Очікується, що роботи на переправі буде завершено до 15 листопада.

У прес-службі нагадали, що за перебігом відновлювальних робіт можна стежити в режимі онлайн. Посилання на цілодобову трансляцію розміщено на сайті президента.

 
фото з сайту президента

Передісторія:

  • 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської. 
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. За його словами, це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • Раніше у прес-службі президента заявляли, що відкрити відновлений міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській планують до 27 листопада.

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Теми: Донбас


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