На мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід

На мосту поблизу Станиці Луганської відкрили тимчасовий обхідний перехід.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "На мосту поблизу Станиці Луганської тривають відновлювальні роботи. Станом на 5 жовтня там відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували звести до 11 жовтня, однак роботи закінчили раніше. Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують".

Деталі: Зазначається, що на дорозі до мосту поклали покриття та наносять розмітку. Очікується, що роботи на переправі буде завершено до 15 листопада.

У прес-службі нагадали, що за перебігом відновлювальних робіт можна стежити в режимі онлайн. Посилання на цілодобову трансляцію розміщено на сайті президента.

фото з сайту президента

Передісторія: