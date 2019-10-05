Помпео назвав розслідування розмови Трампа і Зеленського "дурною грою"
Розслідування за підсумком липневої телефонної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським - "дурна гра".
Джерело: коментар держсекретаря США Майка Помпео під час візиту до Греції в рамках європейського турне, повідомляє Reuters
Дослівно: "Це неправильно, коли світ не зосереджуватися на правильних, важливих речах, речах, які впливають на життя реальних людей, а замість цього потрапляє в якусь дурну гру. Це марно, це не допомагає процвітанню демократій".
Деталі: На уточнююче запитання, чи є ще які-небудь "червоні прапорці" у розмові між Трампом і Зеленським, які вимагають подальшого розслідування, Помпео заявив: "Я не думаю, що хтось тут (в Греції - ред.) особливо цікавиться цим ... Я думаю, тут хочуть знати про відносини між Америкою і Грецією".
Раніше Помпео заявив, що співробітники Держдепу США передали до Палати представників початкову відповідь на запит про документи у справі про телефонну розмову президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
Знати більше:
Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"
Що передувало:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
- Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.
- Президент США Дональд Трамп вимагатиме провести голосування в Палаті представників з питання імпічменту до того, як Білий дім надасть всі документи, які вимагають демократи.
- За процедурою, якщо Палата представників підтримає імпічмент президента, ця ініціатива опиниться у Сенаті США, де Республіканська партія, що підтримує Трампа, має більшість. Трамп вважає, що сенатори поставляться до цього, як до обману.
- На думку Трампа, Палата представників США, найімовірніше, проголосує "за" його імпічмент.