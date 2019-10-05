Помпео назвав розслідування розмови Трампа і Зеленського "дурною грою"

Розслідування за підсумком липневої телефонної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським - "дурна гра".

Джерело: коментар держсекретаря США Майка Помпео під час візиту до Греції в рамках європейського турне, повідомляє Reuters

Дослівно: "Це неправильно, коли світ не зосереджуватися на правильних, важливих речах, речах, які впливають на життя реальних людей, а замість цього потрапляє в якусь дурну гру. Це марно, це не допомагає процвітанню демократій".

Деталі: На уточнююче запитання, чи є ще які-небудь "червоні прапорці" у розмові між Трампом і Зеленським, які вимагають подальшого розслідування, Помпео заявив: "Я не думаю, що хтось тут (в Греції - ред.) особливо цікавиться цим ... Я думаю, тут хочуть знати про відносини між Америкою і Грецією".

Раніше Помпео заявив, що співробітники Держдепу США передали до Палати представників початкову відповідь на запит про документи у справі про телефонну розмову президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

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Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

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