У Зеленського анонсували візит на лінію розмежування: переконатися у безпеці
Представники влади відвідають н.п.Петрівське, Золоте та Станицю Луганську наступного тижня.
Джерело: Офіс президента України за підсумками зустрічі з питаннь безпеки та оборони, участь в якій взяли начальник Генштабу Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, глава МВС Арсен Аваков, глава МЗС Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак та інші.
Дослівно: "Очікується, що наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, щоб особисто переконатися у тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує".
Деталі: В ході зустрічі учасники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема в районі населених пунктів Золоте та Петрівське, де заплановане розведення військ.
"Глава держави наголосив, що питання безпеки українців, а особливо населення у зоні розведення, і досягнення стійкого миру на сході країни є пріоритетними для нього", - йдеться у повідомленні ОП.
Також в ході зустрічі обговорювалося питання будівництва мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської, де відкрили тимчасовий перехід для громадян.
Нагадаємо:
- 30 червня завершилося розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.
- 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ ще у Петровському та Золотому.
- Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма зазначав, що Зеленський буде ставити на майбутній "Нормандській зустрічі" питання щодо відведення військ по всій лінії зіткнення.
- Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.
- У Міноборони згодом оприлюднили роз’яснення щодо розведення сил на Донбасі.
- 5 жовтня на мосту поблизу Станиці Луганської відкрили тимчасовий обхідний перехід. Очікується, що роботи на переправі буде завершено до 15 листопада.
- За даними української сторони СЦКК, збройні формування РФ ведуть обстріли на ділянці розведення сил та засобів на лінії розмежування в напрямку н.п. Богданівка та в напрямку населеного пункту Золоте-4.