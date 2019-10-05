У Зеленського анонсували візит на лінію розмежування: переконатися у безпеці

Представники влади відвідають н.п.Петрівське, Золоте та Станицю Луганську наступного тижня.

Джерело: Офіс президента України за підсумками зустрічі з питаннь безпеки та оборони, участь в якій взяли начальник Генштабу Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, глава МВС Арсен Аваков, глава МЗС Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак та інші.

Дослівно: "Очікується, що наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, щоб особисто переконатися у тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує".

Деталі: В ході зустрічі учасники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема в районі населених пунктів Золоте та Петрівське, де заплановане розведення військ.

"Глава держави наголосив, що питання безпеки українців, а особливо населення у зоні розведення, і досягнення стійкого миру на сході країни є пріоритетними для нього", - йдеться у повідомленні ОП.

Також в ході зустрічі обговорювалося питання будівництва мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської, де відкрили тимчасовий перехід для громадян.

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