У Зеленського анонсували візит на лінію розмежування: переконатися у безпеці

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Субота, 5 жовтня 2019, 22:38

Представники влади відвідають н.п.Петрівське, Золоте та Станицю Луганську наступного тижня.

Джерело: Офіс президента України за підсумками зустрічі з питаннь безпеки та оборони, участь в якій взяли начальник Генштабу Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, глава МВС Арсен Аваков, глава МЗС Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак та інші.

Дослівно: "Очікується, що наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, щоб особисто переконатися у тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує".  

Деталі: В ході зустрічі учасники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема в районі населених пунктів Золоте та Петрівське, де заплановане розведення військ.

"Глава держави наголосив, що питання безпеки українців, а особливо населення у зоні розведення, і досягнення стійкого миру на сході країни є пріоритетними для нього", - йдеться у повідомленні ОП. 

Також в ході зустрічі обговорювалося питання будівництва мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської, де відкрили тимчасовий перехід для громадян.

Нагадаємо:

  • 30 червня завершилося розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.
  • 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ ще у Петровському та Золотому.
  • Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма зазначав, що Зеленський буде ставити на майбутній "Нормандській зустрічі" питання щодо відведення військ по всій лінії зіткнення.
  • Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.
  • У Міноборони згодом оприлюднили роз’яснення щодо розведення сил на Донбасі.
  • 5 жовтня на мосту поблизу Станиці Луганської відкрили тимчасовий обхідний перехід. Очікується, що роботи на переправі буде завершено до 15 листопада.
  • За даними української сторони СЦКК, збройні формування РФ ведуть обстріли на ділянці розведення сил та засобів на лінії розмежування в напрямку н.п. Богданівка та в напрямку населеного пункту Золоте-4.  

Українська правда

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Теми: Зеленський Донбас Мінські угоди Росія


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